Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayacağı iddialarına ilişkin "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayacağım, hükümette yer almayacağım, bunları yaparsak söylediklerimizi yalamış oluruz" dedi.





MHP lideri dün akşam kendisini izleyen gazetecilerle yaptığı yemekli sohbette, gündeme ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi:

MHP İLE UĞRAŞAN ODAKLAR

“(MHP'de seçim çalışmaları) Bir tarafta uluslararası gelişmeler, aynı zamanda MHP ile aşırı derecede uğraşan odaklar... MHP olarak bütün bunların altından nasıl kalkacağımızı düşünerek, çalışmalar sürdürüldü. Yani MHP’de görülmeyen, fark edilmeyen bir dinamizm kendi kendine oluşmuştur. 793 gün, MHP’yi bölmek suretiyle ne gibi olayların yaşandığına herkes şahit olmuştur. Korsan kurultaylar, tellere çıkmalar... MHP varlığını sürdürmek açısından herhangi bir seçime ruhen hazır hale gelmiştir. Şimdi ise MHP hazırlıklarını yapmış vaziyettedir. Gelişmeler erken seçime bizi götürmüştür. Bir ön hazırlığımızın olması lazım. O hazırlıklar yeterli sayılamayabilir. Ama buna rağmen seçime girmeye cesaret verecek bir çalışma ortamıdır.

MHP İLE İLGİSİNİ SOĞUTMUŞTU

(Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in istifası) Bize ulaşan bir istifa olmadı. Ama beklenilen, tahmin edilen bir durum. Milletvekili olmakla birlikte uzun zamandır MHP ile ilgisini soğutmuş, askıya almış bir arkadaşımızdı. Bugünlerde bir başka partiye mi gitti acaba? (İyi Parti'ye gitmiş yanıtı üzerine) Oraya gittiyse MHP’de milletvekili olma şansını kaybetmiş, orada mı arıyor acaba diye aklıma geliyor.

5 MİLLETVEKİLİ KİM?

(5 milletvekili demiştiniz) İsim olarak bir şey söyleyemeyiz. Ama milletvekilliği listeleri açıkladığım zaman olmayanları görürseniz onlardır. (Beşten fazla mı olur?) Bizi hepten bitireceksiniz. Hepsi zaten 33 kişi.

BOYNU BÜKÜKLER OYUNUNU SONLANDIRMALI

(CHP’deki görüşmeler) Öncelikle bir siyasi proje iç ve dış odaklar tarafından Türkiye de uzun zamandır uygulanmaktadır. Bir seçime girebilme imkanına dayalı kongre sürecini tamamlamış olan bir partinin bir iki gün içinde bir başka partiden 15 milletvekili alması hali çok yönlü düşünülecek bir uygulamadır. 15 milletvekilini gönderen kabul edenlerin, hangi gerekçe ile bu eylemi gerçekleştirdiklerini düşündüğünüzde bir proje olduğu anlaşılıyor ama arkası nedir önü nedir onu ancak proje kurgulayanlar bilir.

‘Türkiye de mutlaka 15 Temmuz'da erken seçim olması lazımdır’ diyorsunuz. Partileşme sürecine giriyorsunuz ve arkasından, ‘Ben cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsunuz ve 15 Temmuz için erken seçim talebinde bulunuyorsunuz. 15 Temmuz’da erken seçim talebinde bulunmak, erken seçime hazır hale gelmek anlamı taşır. Demek ki hazırlık yok ortada. O zaman bunu niye tekrar edip duruyorsunuz sorusuyla insan karşı karşıya kalır. Seçime girme yeterliliği YSK tarafından kabullenilmiş bir siyasi partinin, kendisini ve Türkiye'yi siyasi etik yönüyle zedeleyecek bir davranışta bulunmaması gerekir. Kalkıp 'demokrasi için teşekkür ediyorum' diyeceği yerde, 'biz sorunumuzu çözdük, seçime giriyoruz. Nazik davranışınızdan, bizi kurtaracak yaklaşımınızdan dolayı CHP'ye demokrasi adına teşekkür ediyorum' diyerek 15 CHP’li milletvekilini geldiği yere gönderip, boynu bükükler oyununa son vermek lazım.

BİZ KİMSEYLE PAZARLIK İÇİNDE OLMAYIZ

(Erken seçim Danışıklı dövüş eleştirileri) Bunu söyleyenler bizi tanımıyor. Eğer gerçekten tanıyorlarsa iftira ediyorlar. Biz kimseyle pazarlık içinde olamayız, danışıklı dövüş hareketi yapacak karakterde biri değiliz. İnandıklarımızı söyler, ona göre de hareket ederiz. Gelecekte tarih gerçeği yazdığı zaman, acaba utanma erdemini ortaya koyabilecekler mi?

GÜL- DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ İFLAS ETMİŞTİR

(Gül Davutoğlu görüşmesi) Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum’ demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Ahmet Davutoğlu Bey ile Sayın Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde, “Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı' konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Ahmet Davutoğlu sonucu bağlamıştır.

Bu sonuca Abdullah Gül beyin bir cevap vermesi lazım. ‘Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur’ demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş Gül’e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi, onu bilemiyoruz artık.

KARDEŞİN OLARAK SENİ DESTEKLİYORUM DEMESİ GEREKİR

(Gül’ün adaylık ısrarı) Çok yanlış bir tutum. AKP’nin 5 kurucusundan biridir. ‘Kardeşim Abdullah Gül’ ifadesiyle taktimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sevgi vardır, saygı vardır, sadakat vardır. Bunu dikkate almak lazım. Recep Tayyip Erdoğan beyin Cumhurbaşkanı hükümet sistemine yönelik bir sürecin içerisinde olduğu sırada, sizin isminizi dolandırıp, kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip, ‘Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum’ demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur. İsmini fazla dolandırmamasında, kendisini istismara yönelik kişilerle olan temaslarını mesafeli bırakmasında yarar vardır. Aday olacağına ihtimal vermiyorum, yanlış olur. Ama ille de aday olmayı düşünüyorum diyorsa Allah yolunu açık etsin. ‘CHP adayımız olabilir mi’, ‘SP’den olabilir mi?’, konuşmalarının olduğu yerde bir isim konuşuluyor o isim sessiz kalıyor, hiçbir yerde görünmüyorsa, her zaman yaptığı geleneksel Cuma namazından sonraki sohbetini yapamayacak bir durumda kalmışsa ne yapacaksınız? İstismar edildiğinizi fark edeceksiniz.

(Sayın Gül’ü ihanete götüren nedir) Bir projeyi oluşturmaya çalışanlar önemli aktörler ise bunların çabası olabilir. İkinci olarak nefsi kontrol altına alamazsanız her şeyi yapabilirsiniz.

SÖYLEDİKLERİMİZİ YALAMIŞ OLURUZ

(Başkan yardımcısı ve kabine iddiaları) Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. MHP böyle bir duruma düşemez. Böyle bir arzumuz da, pazarlığımız da yok, niyetimiz de yok. Demek ki arzu olmazsa niyet olmazsa pazarlama da yoksa o zaman biz parti olarak yolumuza devam edeceğiz demektir.

EKMELETTİN DOĞRU BİR PROJEYDİ

(Gül’e CHP tabanından tepki) Yani ‘Ekmeleddin formülünü’ benimsemekte zorlananların şimdi Abdullah Gül formülünü benimseyecek halde olmamaları lazım. Ekmeleddin Bey projesi doğru bir projeydi. Orada samimi bir kucaklayış olsaydı belki farklı olabilirdi. Ekmeleddin Bey ki MHP’nin milletvekilidir. Muharrem İnce ağzından çıkanı duyacak ve ona göre konuşacak. Benim milletvekili olarak kabul ettiğim, partimde bulunan bir şahsa dil uzatamaz. Biz herhangi bir şekilde kendisine dil uzatıyor muyuz? Gitsin Yalova’da tatil yapsın biraz.

BİRİNCİ TURDA SEÇİLECEK

(Herkesin kendi adayını çıkarması ve cumhur ittifakı) Partilerin değişik aday çıkarması onların hakkıdır. Taraftarlarından alacağı oy bellidir. Ama bu iddia edildiği gibi MHP den yüzde 6, AKP’den alıp bir başka yere gidecek halde değildir. Kamuoyu araştırmasını tartışmalarını inandırıcı bulmadığım için o bölüm gelince diğer haberlere bakıyorum. Orada da bir şey yoksa bir dizi filme geçiyorum.

(Birinci turda seçilir mi) Benim inancım odur ki Cumhur ittifakı birinci turda cumhurbaşkanını seçecektir.

ŞAKA YAPIYORUM

(25 Haziran sabahı gündemdeki ilk konu) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini işler hale getirmek olmalıdır. Ondan sonra da Türkiye’nin gündemini meşgul eden konuları yeni cumhurbaşkanı ve onun hükümeti teker teker ele almalı, TBMM ile diyalog içinde çalışmalıdır.

(AKP diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı bu sözü sevmiyor?) Bize ne diyecekler MHP yerine (gülüyor). Dilimize öyle geliyor öyle söylüyoruz. Buradan da gazeteci kurnazlığı ile bizi çatıştırma (gülüyor). Şaka yapıyorum.

DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI BİR PROJE SONUCUDUR

(Demirtaş’ın adaylığı) Bir projenin sonucudur. Yani tutuklu olan bir şahsın aday olarak gösteriyorsanız onu seçtirmiş dahi olsanız cezaevinden çıkarmak yargının konusudur. Seçim kazanma mantığıyla yapılmıyor.

(Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı görüşmeleri) Sayın Adalet Bakanı 16 nisan münasebetiyle geçmişten gelen olayların tartışılabileceği bir sempozyum için kanaatimi sordular. Ben de bu konuları artık siyasilerden ziyade bilim insanlarının değerlendirmesi gerektiğinde yarar olduğunu söyledim. Erken seçimle falan alakalı konular değildi.

(Milli ve yerli para) İkisi de güzel tabir. Milli ve yerli çok açık bir şey. Cebinin bir tarafında lira bir tarafında dolar varsa lira olan kısmını tercih edeceksin demektir.