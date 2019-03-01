Bahçeli, "27’nci Dönem TBMM’nin süresi 2023 yılında dolacaktır. 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere bütün yollar Cumhuriyet’in yüzüncü yılına çıkmaktadır" de
IHAAW172603-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "27’nci Dönem TBMM’nin süresi 2023 yılında dolacaktır.01 Mart 2019 Cuma 17:37
IHAAW172603-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "27’nci Dönem TBMM’nin süresi 2023 yılında dolacaktır. 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere bütün yollar Cumhuriyet’in yüzüncü yılına çıkmaktadır" dedi.01.03.2019 17:26:03TSINNNN
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