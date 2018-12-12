Bahçeli: "1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklar."

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12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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