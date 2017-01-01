Bahçekent’i yatırımcıyla tanıştırdılar

Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen 40’a yakın projenin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası şirketlerin performansını ortaya koymasında büyük bir rol oynadı. Kampanyaya portföyünde yer alan üç bin konutla katılan Emlak Konut GYO, yüzde 80’lik satışla çözüm ortaklarıyla olan güçlü bağını yansıtmış oldu.

185 milyon liralık satış

Kampanyaya iki projesiyle katılan Dağ Mühendislik de, en öne çıkan firmalar arasında yer aldı. Şirket, Tual Adalar ile Tual Bahçekent projelerinde 45 günde toplam 185 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Yatırımcıların ilk kez yöneldiği Bahçeşehir’e komşu Bahçekent’te başarılı bir satış grafiği çizen Dağ Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını vurgulayarak, “Dağ Mühendislik olarak konut alıcılarına desteğimizi sürdürüyoruz ve bankasız, kefilsiz, 120 ay, 0.98 vade farkı ile farklı kampanya seçenekleri sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra gerek KDV indirimi gerekse tapu harçları indiriminin yılsonuna kadar devam etmesi konut alıcılarına önemli fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Sur Yapı’da özel kampanya

Yatırımcılara gelecek vaat eden bölgede yine Emlak Konut GYO güvencesiyle konumlanan Sur Yapı imzalı SEMT projesinde de uygun fiyatlı özel alım seçenekleri devam ediyor. Öte yandan; Emlak Konut GYO, Tual Bahçekent projesindeki 80 gayrimenkulü KDV dahil 35 milyon 95 bin 766 lira bedelle satın aldığını duyurdu.