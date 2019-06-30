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Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekipleri, bir bahçeden su motoru çalıp 100 TL’ye satan 2 şüpheliyi yakaladı.

30 Haziran 2019 Pazar 10:45
Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekipleri, bir bahçeden su motoru çalıp 100 TL’ye satan 2 şüpheliyi yakaladı.Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.


Olay, merkeze bağlı Alayaprak Mahallesinde bir bahçede meydana geldi.Bahçede bulunansu motoru kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı.Ekipler, su motorunun sanayide bir iş yerine 100 TL karşılığında satıldığınıtespit etti.İş yeriningüvenlik kamerasından2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları kent merkezinde yakaladı.


Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öteyandan ele geçirilensu motoru sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:45
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