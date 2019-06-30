Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ’da jandarma ekipleri, bir bahçeden su motoru çalıp 100 TL’ye satan 2 şüpheliyi yakaladı.

Elazığ’da jandarma ekipleri, bir bahçeden su motoru çalıp 100 TL’ye satan 2 şüpheliyi yakaladı.Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Alayaprak Mahallesinde bir bahçede meydana geldi.Bahçede bulunansu motoru kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı.Ekipler, su motorunun sanayide bir iş yerine 100 TL karşılığında satıldığınıtespit etti.İş yeriningüvenlik kamerasından2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları kent merkezinde yakaladı.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan ele geçirilensu motoru sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.