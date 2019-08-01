Bahçedeki odunlar alev aldı bir mahalle yanmaktan son anda kurtuldu Bursa’da bir evin bahçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bursa’da bir evin bahçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Duman içinde kalan mahalle korkulu dakikalar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi Kuşlar Sokak üzerinde meydana geldi. Evin bahçesindeki hurdalıkların ve odunların bir anda alev alması sebebiyle mahalle halkı korkulu dakikalar yaşadı.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

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