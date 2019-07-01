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Bahçede yakılan çöp ahşap binayı küle çeviriyordu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde temizlik yaparken bahçede yakılan çöplerden sıçrayan alevlerle yanan ahşap bina kül olmaktan son anda kurtarıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
Bahçede yakılan çöp ahşap binayı küle çeviriyordu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde temizlik yaparken bahçede yakılan çöplerden sıçrayan alevlerle yanan ahşap bina kül olmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gölcük Sofular Mahallesi’nde evinde temizlik yapan C.T. çıkan çöpleri bahçede yakmaya başladı. Çöpleri yakan C.T.’nin evden ayrılmasından sonra rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kullanılmayan iki katlı ahşap eve sıçradı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.


Kontrol altına alınarak söndürülen yangında evin bir bölümü yanarak hasar görürken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
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