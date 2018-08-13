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Bahçede 1 lira olan limon, tezgahta 10 TL

Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Çukurova'da limon fiyatları 1 liradan açılış yaparken, marketlerde bu rakam 10 TL'yi buluyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:05
Bahçede 1 lira olan limon, tezgahta 10 TL

Narenciye üretiminin adeta merkez üssü olan Çukurova'da 1 liraya alıcı bulan limon, marketlerde ve pazarlarda tezgaha gelene kadar aracıların ve masrafların da fiyata eklenmesiyle 10 liraya kadar çıkan fiyatlarda satışa sunuluyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limonun dalında 1 ila 1.5 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Bazı marketlerde limonun 9.5 liradan sunulduğunu belirten Doğan, "Bu ürünlerin etiketinde alış fiyatı 5, vergi 0.73, sevk gideri 0.12, mağazacılık gideri de 0.88 lira olmak üzere maliyet toplamı 6.73 lira gibi rakamlar yer alıyor" dedi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:05
  1. Mehmet Akın Doğan
  2. Yüreğir Ziraat Odası
  3. limon fiyatları

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  • nooooonooooo2 sa önce
    Allah bu düzeni kuranlarında buna müsade edenlerinde belasını versin
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