Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Bahçeci Tüp Bebek, Turquality Destek Programı'nda

Bahçeci Tüp Bebek Üst Yöneticisi Ahmet Hamdi Bahçeci:- "Turquality Destek Programı'nın bu noktada bize önemli katkılar sağlayacağına ve global bir marka olma sürecimizi hızlandıracağına inanıyorum. Bu programdan alacağımız güç ve teşvikle Türk sağlık sektörünü uluslararası arenada temsil edecek ve ekonomik değer yaratmaya devam edeceğiz"

25 Aralık 2018 Salı 12:26
Bahçeci Tüp Bebek, Turquality Destek Programı'nda

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Tüp Bebek, global Türk markaları geliştirmek üzere oluşturulan Turquality Destek Programı'na girmeye hak kazanan ilk iki sağlık kuruluşundan biri oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Bahçeci Tüp Bebek, şirketleri global rekabetçi sektörlerde güçlü markalar yaratmaya teşvik eden Turquality'nin sağlık alanında, bu yıl ilkini açtığı programa ön incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda dahil olmaya hak kazandı.

Bahçeci Tüp Bebek, global iştirakleri ve Türkiye'ye kattığı sağlık turizmi faaliyetleriyle Turquality Destek Programı'nın kriterlerini karşılayarak bu alanın ilklerinden oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bahçeci Tüp Bebek Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hamdi Bahçeci, bir markanın Turquality Destek Programı'na dahil olabilmesi ve devlet desteği alabilmesi için kurumsallaşma ve markalaşma sürecini tamamlaması gerektiğini belirterek, "Şirket, Turquality'nin belirlediği kriterleri karşılıyorsa ve uluslararası arenada güçlü bir marka olma potansiyeli taşıyorsa programa alınıyor. Türkiye'de sağlık sektöründe bu yolda ilerleyen markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yatırımlarına değinen Bahçeci, şu anda 6 ülkede hizmet veren 12 merkezleriyle sektörde bölge lideri olduklarını kaydetti.

Bahçeci, gelecek yıl Londra'da bir tüp bebek merkezi açacaklarını ve 5 yıl içerisinde yeni yatırımlarını hayata geçirerek Avrupa'nın en büyük tüp bebek merkezi zinciri olmak istediklerini bildirdi.

105 ülkede 50 bin bebeğe sahip olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Bahçeci, "3 yıl içinde bu rakamı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Turquality Destek Programı'nın bu noktada bize önemli katkılar sağlayacağına ve global bir marka olma sürecimizi hızlandıracağına inanıyorum. Bu programdan alacağımız güç ve teşvikle Türk sağlık sektörünü uluslararası arenada temsil edecek ve ekonomik değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:26
  1. Bahçeci Tüp Bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 2 ölü
    1. GÜNCELLEME - Libya Dışişleri..
    2. TİSK'ten asgari ücret açıklaması
    3. Asgari ücrette bir ilk
    4. "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
    5. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
    8. Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e..
    9. Asgari ücret ve AGİ 2019 zammı ne oldu?
    10. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    11. Akıncı Üssü davası
    12. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    13. "Nakkaşihat" sanatını Türkiye'de..
    14. Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD..
    16. İstanbul'un göbeğinde ışıksız sokak!
    17. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    18. Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın,..
    19. AGİ evli ve eşi çalışan çocuklular..
    20. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?