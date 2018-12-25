Bahçeci Tüp Bebek, Turquality Destek Programı'nda

İSTANBUL (AA) - Bahçeci Tüp Bebek, global Türk markaları geliştirmek üzere oluşturulan Turquality Destek Programı'na girmeye hak kazanan ilk iki sağlık kuruluşundan biri oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Bahçeci Tüp Bebek, şirketleri global rekabetçi sektörlerde güçlü markalar yaratmaya teşvik eden Turquality'nin sağlık alanında, bu yıl ilkini açtığı programa ön incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda dahil olmaya hak kazandı.

Bahçeci Tüp Bebek, global iştirakleri ve Türkiye'ye kattığı sağlık turizmi faaliyetleriyle Turquality Destek Programı'nın kriterlerini karşılayarak bu alanın ilklerinden oldu.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bahçeci Tüp Bebek Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Hamdi Bahçeci, bir markanın Turquality Destek Programı'na dahil olabilmesi ve devlet desteği alabilmesi için kurumsallaşma ve markalaşma sürecini tamamlaması gerektiğini belirterek, "Şirket, Turquality'nin belirlediği kriterleri karşılıyorsa ve uluslararası arenada güçlü bir marka olma potansiyeli taşıyorsa programa alınıyor. Türkiye'de sağlık sektöründe bu yolda ilerleyen markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yatırımlarına değinen Bahçeci, şu anda 6 ülkede hizmet veren 12 merkezleriyle sektörde bölge lideri olduklarını kaydetti.

Bahçeci, gelecek yıl Londra'da bir tüp bebek merkezi açacaklarını ve 5 yıl içerisinde yeni yatırımlarını hayata geçirerek Avrupa'nın en büyük tüp bebek merkezi zinciri olmak istediklerini bildirdi.

105 ülkede 50 bin bebeğe sahip olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Bahçeci, "3 yıl içinde bu rakamı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Turquality Destek Programı'nın bu noktada bize önemli katkılar sağlayacağına ve global bir marka olma sürecimizi hızlandıracağına inanıyorum. Bu programdan alacağımız güç ve teşvikle Türk sağlık sektörünü uluslararası arenada temsil edecek ve ekonomik değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.