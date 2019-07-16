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Bahçe ve balkonlar sahibinden.com ile renklendi

sahibinden.com'da bahçe & yapı market alt kategorisindeki bahçe ürünü ilanlarında yüzde 13 artış yaşandı

16 Temmuz 2019 Salı 14:49
Bahçe ve balkonlar sahibinden.com ile renklendi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, son 3 ayda ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan bahçe & yapı market alt kategorisindeki bahçe ürünü ilanlarında yüzde 13 artış oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber balkon ve bahçeler de renklendi. Yazın keyfini bahçede veya balkonlarında yaşamak isteyenler, bahçe ürünü alışverişine yöneldi.

Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda bahçe ürününü kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, son 3 ayda ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan bahçe & yapı market alt kategorisindeki bahçe ürünü ilanlarında yüzde 13 artış yaşandı.

sahibinden.com’un haziran ayı verileri değerlendirildiğinde, bahçe kategorisinde yer alan dekorasyon ilanları yüzde 36, bitki & çiçek yüzde 7, sulama gereçleri yüzde 14, havuz sistemleri ilanları ise son 2 ayda yüzde 100 artış kaydetti.

Bahçe ürünü ilanlarına en çok ilgi gösteren ilk 5 şehir de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya oldu.

- Bahçe ürünü alırken dikkat edilecek hususlar

sahibinden.com, bahçesini veya balkonunu yeni ürünlerle renklendirmek isteyenler için alışverişte dikkat edilmesi gereken bazı detayları şöyle sıraladı:

"Bahçe ürünü alışverişine çıkmadan önce kullanım amacı ve ortamın ölçüleri belirlenmeli. Seçilecek bahçe ürünleri çok geniş alan kaplamamalı ve pratik kullanımlı olmalı. Bahçede veya balkonda kullanılan diğer ünite ve aksesuarlarla yeni satın alınacak ürünler birbirini tamamlamalı. Bahçe veya balkonda kullanılacak ürünleri seçerken rahatlık ve konfor ön planda tutulurken, hafiflik, dayanıklılık ve kolay temizleme özellikleri göz önünde bulundurulmalı."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:49
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