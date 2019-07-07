Bahçe sularken elektrik akımına kapıldı
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin bahçesini sulayan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.07 Temmuz 2019 Pazar 21:42
ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin bahçesini sulayan kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,Mevlana Mahallesi’nde bulunan evinin bahçesindeki sebzeleri sulamak isteyen Nofa Coşkunlar elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Coşkunlar Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Coşkunlar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Coşkunlar gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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