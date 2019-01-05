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Bahçe hortumuyla kaçak doğal gaz düzeneği

Denizli'de bir sitenin doğal gaz sayacına bahçe hortumu takıldığı ve kaçak yolla gaz kullanıldığı tespit edildi- Yönetici Namık Kemal Aydoğan: "Kaçak bağlantı nedeniyle bu kadar insan, üç aydır, deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış. Eski yönetici hakkında suç duyurusunda bulunduk"

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:03
Bahçe hortumuyla kaçak doğal gaz düzeneği

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sitenin eski yöneticisi hakkında, kaçak yolla doğal gaz kullanımına yönelik bahçe hortumuyla düzenek hazırladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İncilipınar Mahallesi'nde 40 daireden oluşan 4 bloklu bir sitenin eski yöneticisi Y.V, iddiaya göre geçen yıl site sakinlerinden para toplamasına rağmen merkezi ısıtmada kullanılan doğal gazın faturasını ödemedi. Doğal gaz dağıtım şirketi, sitenin doğal gaz sayacını sökerek aboneliğini iptal etti.

Eski yönetici Y.V'nin ekim ayında taşınması sonrası seçilen yeni yönetici Namık Kemal Aydoğan, doğal gaz sayacına bahçe hortumunun bağlı olduğunu görerek durumu dağıtım şirketine bildirdi.

Yapılan incelemede, binanın doğal gazı kesildikten sonra fark edilmemesi için bahçe hortumuyla hattan kaçak gaz alındığı tespit edildi.

Site yöneticisi Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç aydır telle sıkılan bahçe hortumuyla doğal gaz kullandıklarını görünce çok şaşırdıklarını belirtti.

Yeniden abone olarak gazı açtırdıklarını ve kesilen cezayı ödemek durumunda kaldıklarını aktaran Aydoğan, "Eski yönetici Y.V, parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemedi, artık kendisine de ulaşamıyoruz. Suç duyurusunda bulunduk. İnsanların hayatını tehlikeye atmaktan, zimmetine para geçirmekten ve görevini kötüye kullanmaktan dolayı cezalandırılmasını istiyoruz. Kaçak bağlantı nedeniyle bu kadar insan, üç aydır, deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:03
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