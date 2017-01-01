Bahçe geldi işler açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programında yer alan millet bahçeleri bir bir hizmete giriyor. Önceki hafta açılışı yapılan toplam 1.5 milyon metrekarelik bahçelere komşu olan semt ve projelerdeki konut fiyatlarındaki hareketlilik öne çıktı.

Her şey düşünüldü

Üçü Başakşehir, birisi Bakırköy, bir diğeri de Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan millet bahçelerinde camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerine, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerin yer alması parkların bulundukları bölgelere de değer kattı.

5 semt birden değerlendi

Bahçelerin açılmasıyla birlikte çevresinde yer alan konutların kira bedellerinde yüzde 15- 20’lik bir değer artışı gözlenirken, satılık konutlarda bu değer yüzde 10’a kadar çıktı. Satış ve kiralamanın hareketleneceği nisan mayıs aylarında bu değerleri yukarı yönlü seyredeceği bekleniyor.

Bahçelerin özellikleri ve komşu projeleri

Başakşehir

Park içerisinde 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 pergola, 40 kamelya, 84 oturma alanı, 98 çöp kutusu, 20 oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap deck, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, bir Gölet Cafe yer alıyor.

Kayaşehir-Başakşehir

Kayaşehir merkezinden Fenertepe’ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler bulunuyor. Kayaşehir Millet Bahçesi’nin ilk etabında toplam 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 10 bin 411 ağaç, 150 bin çalı, 175 bin metrekare çim ve 100 bin yer örtücü bitki olacak. Restoran ve kafelerin yer aldığı birinci etapta 11 adet asma köprü, seyir terası ve 306 araç kapasiteli otopark yapıldı.

Bölgenin gözde projeleri ve minimum fiyat

NİDAPark: Emlak Konut&Tahincioğlu: Satışlar tamamlandı

Avrupa Konutları: Emlak Konut& Artaş İnşaat: 746 bin lira

Adım İstanbul: Emlak Konut&İntaya-EYG Gayrimenkul-İntes İnşaat: 650 bin lira

Park Mavera 1: Emlak Konut&AK Yapı-Makro İnşaat: Satışlar tamamlandı

Park Mavera 2: Emlak Konut&AK Yapı-Makro İnşaat: 950 bin lira

Park Mavera 3: TOKİ&Makro İnşaat: 515 bin lira

Evvel İstanbul: Emlak Konut&İntaya-EYG Gayrimenkul-İntes İnşaat: 721 bin lira

3. İstanbul: Asaf İş ortaklığı (Alzamil-Fuzul Yapı-Seha Yapı-Adese): 720 bin lira

Hoşdere-Bahçeşehir

142 bin metrekare alan, 80 bin metrekare yeşil alan, 26 bin 400 metrekare sert zemin imalatı, 7 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 34 farklı türde bin 900 ağaç, 5 bin metrekare etkinlik çayırı, 4 bin kişi kapasiteli cami, bisiklet ve yürüyüş yolu, piknik alanları, tematik bahçeler, meyve ve koku bahçeleri, güneş panelleri ve basketbol sahası ile dikkati çekiyor.

Bölgenin gözde projeleri ve minimum fiyat

Emlak Konut Evleri: Oturum mevcut

Avrupark Bahçekent: Emlak Konut&Cihan İnşaat: eslimler yılbaşında: 510 bin lira

Avrupark Hayat: Emlak Konut&Cihan İnşaat: Satışlar devam ediyor: 340 bin lira

Bahçekent Flora: Oturum mevcut

Tual Bahçekent: Emlak Konut&Dağ Mühendislik: Satışlar devam ediyor: 295 bin lira

Strada 1. Etap: AKZİRVE Gayrimenkul: Teslimler yılbaşında: 400 bin lira

Strada 2. Etap: AKZİRVE Gayrimenkul: Satışlar devam ediyor: 325 bin lira

Bahçekent Semt 1: Emlak Konut&SUR Yapı: Satışlar devam ediyor: 270 bin lira

Bahçekent Semt 2: Emlak Konut& SUR Yapı: 2019’da satışa sunulacak

Bahçekent Banu Evleri 1: Hasanoğlu İnşaat: Ön talep toplanıyor

Baruthane-Bakırköy

Baruthane Millet Bahçesi’nde ise 59 bin 719 metrekare alan, 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi, 130 araçlık toplam 3 bin 745 metrekare iki otopark, süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor alanları, tarihi özellikleri korunan Osmanlı Baruthanesi ve binaları ile tarihi kule aydınlatma bulunuyor.

Bölgenin gözde projeleri

Sea Pearl: Kuzu Grup: 5 milyon lira

Yalı Ataköy: TOKİ&Özyazıcı: 1 milyon 400 bin lira

Çırpıcı-Zeytinburnu

Çırpıcı Millet Bahçesi toplam 465 bin metrekarelik alandan oluşuyor. 6 etaplı projenin 4 etabı tamamlandı.

233 bin 600 metrekarelik alanı tamamlanan millet bahçesinin beşinci etabının projesi çalışılıyor, altıncı etapta kamulaştırmalar olacak. Millet bahçesine toplam 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül, bin 700 sarmaşık dikildi.

Bölgenin gözde projeleri ve minimum fiyat

Büyükyalı: Emlak Konut&Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat: 900 bin lira

Yedi Mavi: TOBB-Kalkavan Yapı-Hasan Sever-Gül Yapı: 1 milyon 350 bin lira

CER İstanbul: Ege Yapı: 1 milyon 465 bin lira

Loca Mahal: KİPTAŞ: 770 bin lira

Sur Topkapı: Sur Yapı: 500 bin lira

18 ilde 33 millet bahçesi daha

İstanbul dışındaki 18 ilde toplam 33 millet bahçesi daha hizmete girecek. Kabinenin hedefi ise her ile en az birer tane millet bahçesi kazandırmak. Ülkemizin en büyük millet bahçesi olacak Atatürk Havalimanı için planlama çalışmaları ise ocak ayında hız kazanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm millet bahçeleri yapıldığında İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alanın yüzde 10 artacağını dile getirdi.