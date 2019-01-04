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Bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş bir arsanın bahçe duvarı yağış ve rüzgar nedeniyle yıkıldı, 3 otomobil zarar gördü

04 Ocak 2019 Cuma 09:07
Bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş bir arsanın bahçe duvarı yağış ve rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta bulunan boş arsanın bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı.

Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 araç hasar gördü.

Otomobili zarar gören Hasan İsbak, akşam etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle duvarın yıkıldığını fark ettiklerini belirterek, "Aracımı krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin derler ama canımız yandı." diye konuştu.

Öte yandan, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:07
  1. çökme
  2. Duvar
  3. yağmur

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