Bahaş’a ‘En Fazla Satış Yapan Şirket’ ödülü

Bahaş Holding, Capital & Ekonomist dergilerinin düzenlediği ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri 2018 Real Estate Stars’ araştırmasında ‘en fazla konut satışına imza atan şirketler’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Bahaş Holding adına ödülü alan Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, “İnşaat müteahhitliği ve gayrimenkul geliştirme konusunda deneyim sahibi olan Bahaş Holding, 28 yıldan beri ayrıca inşaat, taahhüt, sağlık, turizm, tarım ve hayvancılık, oyuncak, akaryakıt, satış ve pazarlama, proje yönetimi, savunma sanayi ve teknoloji gibi farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çalışan Bahaş Holding, bu deneyimini dört farklı projeye taşıdı. Geliştirme aşamasında olan projelerimiz devam ediyor. Bundan sonra çıtayı daha yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.