Bahaş, 2021’i “kentsel dönüşüm yılı” ilan etti

30 yıldan bu yana, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik okul, hastane, yol, köprü gibi anahtar teslimi 100’e yakın projeyi tamamlayan, taahhüt işindeki başarısını markalı konut projeleriyle de sektöre kazandıran Bahaş Holding, 2021 yılını kentsel dönüşüm yılı ilan etti. İstanbul’un ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesi olarak gösterilen, Gaziosmanpaşa’daki GOP Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çalışmalarına hız kazandıran holding, 3 etaptan oluşan projenin ilk etabında sona yaklaştı. İki blok halinde yükselen 440 konut ve 40 ticari alandan oluşan projenin satışının yüzde 80’ini tamamlanırken, proje temmuz ayında teslim edilecek. Holding, 2021 ajandasında yer alan kentsel dönüşüm projelerini de aynı anda olgunlaştıracak.

“Arazi arayışlarımızı sürdüreceğiz”

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, bu zamana kadar hayata geçirdikleri projeler aracılığıyla kentsel dönüşümde bir marka haline geldiklerini belirtti. Başlattıkları kentsel dönüşüm atağı hakkında bilgi veren Bahadır, şunları kaydetti: “Türkiye’de çözüm getirilemeyen çarpık kentleşme ve deprem gerçeği nedeniyle kritik öneme sahip olan kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesine olan inancımızla 2021’i kentsel dönüşüm yılı ilan ettik. Bu zamana kadar geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile yeni kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştireceğiz. Hayata geçireceğimiz projeler ile bu sene 500, devam eden süreçte yaklaşık bine yakın konutun dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul’un mimari özelliklerini yansıtan, salgın döneminde oluşan izole yaşam ihtiyacını karşılayan projelerimizle bu yönde öncü adımlar atacağız. Bakanlığımızın da öncelikli gündem maddeleri arasında ilk sırada yer bulan bu yöndeki projelerin giderek daha da çoğalması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızla yeni projelerimizi hızla olgunlaştırırken, yeni proje geliştirmeye yönelik arazi arayışlarımızı da sürdüreceğiz.”