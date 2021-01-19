  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Bahaş, 2021’i “kentsel dönüşüm yılı” ilan etti
Konut Projeleri

Bahaş, 2021’i “kentsel dönüşüm yılı” ilan etti

Bahaş Holding Üst Yöneticisi Abdüssamet Bahadır, “Hayata geçireceğimiz projeler ile bu sene 500, devam eden süreçte yaklaşık bine yakın konutun dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:28:00 -
Bahaş, 2021’i “kentsel dönüşüm yılı” ilan etti

30 yıldan bu yana, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik okul, hastane, yol, köprü gibi anahtar teslimi 100’e yakın projeyi tamamlayan, taahhüt işindeki başarısını markalı konut projeleriyle de sektöre kazandıran Bahaş Holding, 2021 yılını kentsel dönüşüm yılı ilan etti. İstanbul’un ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesi olarak gösterilen, Gaziosmanpaşa’daki GOP Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çalışmalarına hız kazandıran holding, 3 etaptan oluşan projenin ilk etabında sona yaklaştı. İki blok halinde yükselen 440 konut ve 40 ticari alandan oluşan projenin satışının yüzde 80’ini tamamlanırken, proje temmuz ayında teslim edilecek. Holding, 2021 ajandasında yer alan kentsel dönüşüm projelerini de aynı anda olgunlaştıracak.

“Arazi arayışlarımızı sürdüreceğiz”

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, bu zamana kadar hayata geçirdikleri projeler aracılığıyla kentsel dönüşümde bir marka haline geldiklerini belirtti. Başlattıkları kentsel dönüşüm atağı hakkında bilgi veren Bahadır, şunları kaydetti: “Türkiye’de çözüm getirilemeyen çarpık kentleşme ve deprem gerçeği nedeniyle kritik öneme sahip olan kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesine olan inancımızla 2021’i kentsel dönüşüm yılı ilan ettik. Bu zamana kadar geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile yeni kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştireceğiz. Hayata geçireceğimiz projeler ile bu sene 500, devam eden süreçte yaklaşık bine yakın konutun dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul’un mimari özelliklerini yansıtan, salgın döneminde oluşan izole yaşam ihtiyacını karşılayan projelerimizle bu yönde öncü adımlar atacağız. Bakanlığımızın da öncelikli gündem maddeleri arasında ilk sırada yer bulan bu yöndeki projelerin giderek daha da çoğalması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızla yeni projelerimizi hızla olgunlaştırırken, yeni proje geliştirmeye yönelik arazi arayışlarımızı da sürdüreceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz
Gündem

Tarih vererek çarpıcı detayı ilk kez açıkladı: Bu olursa S-400'ler kullanılamaz

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor. Türki..
Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber
Gündem

Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde sığıntı olan firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım" suçundan ..
Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi
Siyaset

Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, matematik dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay