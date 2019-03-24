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Baharın müjdesi leylekler ziyaretçilerini bekliyor

Baharın müjdecisi olan leylekler Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan ’Leylek Ormanı’nda yerlerini alarak ziyaretçilerini bekliyor.

24 Mart 2019 Pazar 14:41
Baharın müjdesi leylekler ziyaretçilerini bekliyor

Baharın müjdecisi olan leylekler Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan ’Leylek Ormanı’nda yerlerini alarak ziyaretçilerini bekliyor.


Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları yuvaları ile adeta ’Leylek Şehri’ni andıran manzara çok az rastlanılacak olması nedeniyle görenleri etkiliyor. Yerli ve yabancı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri de olan Leylek Şehri’ndeki yuvalarına gelen leylekler ziyaretçilerini bekliyor.


1 Mart itibarıyla üreme alanları olan Leylek Ormanı’na dişilerinden önce gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerin Mart ayının sonu itibarıyla eşleri de geldi. Yaz boyunca konaklayacakları ortamın uygun olmasından dolayı burada her biri 4-5 yavru büyütecek olan leylekler, Nisan ayı içerisinde yumurtlayacak.


Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yavrularını büyütürken erkek leyleklerde Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ’Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyüyüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra Ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecek.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:41
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