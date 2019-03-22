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Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı nedeniyle Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından “Şiirden Türküye-Gönülden Gönül’e Nevruz ”adlı program düzenlenecek.

22 Mart 2019 Cuma 17:09
Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı nedeniyle Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından “Şiirden Türküye-Gönülden Gönül’e Nevruz ”adlı program düzenlenecek.


23 Mart Cumartesi günü İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek programda UDEF Erzurum Türk-İslam Dünyasından Şiirler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü THM korusu tarafından Koro ve Solo Türküler, Âşıklar tarafından Âşıkların dilinden eserler seslendirilecek.


Ücretsiz yapılacak olan Nevruz programına katılan misafirlere Kırgız pilavı dağıtılacak ve Yumurta tokuşturulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programa tüm Erzurumlular davet edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:09
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