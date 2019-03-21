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Baharın müjdecisi leylekler Alaşehir’e geldi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak bilinen leylekler, Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelmeye başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:25
Baharın müjdecisi leylekler Alaşehir’e geldi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak bilinen leylekler, Manisa’nın Alaşehir ilçesine gelmeye başladı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarına döndü. Yaklaşık bir asırdan bu yana leyleklerin mahallelerine geldiğini belirten vatandaşlar, boş evleri kullanmamalarına rağmen leylekler için evleri yıkmadıklarını ifade ettiler.İlçe kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Baklacı Mahallesinde yuvalayan leylekler, vatandaşların simgesi haline geldi. Leyleklerin her sene Mart ayının ortalarına doğru geldiğini ifade eden Baklacı Mahallesi Muhtarı Mustafa Türk, "Leyleklerin mahallemize gelmesiyle birlikte baharın geldiğini anlıyoruz. Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Başta çocuklarımız olmak üzere hepimiz leyleklerin mahallemize yeniden geldiklerini gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz gibiler. Kullanılmayan metruk evlerin üzerine yuva yapan leyleklerin sırf yuvalarının yıkılmaması için bu evlere dokunmuyoruz. En son mahallemizin merkezinde bulunan ve kullanılmayan elektrik direğini sırf leyleklerin yuvası olduğu için ellemedik. Onlar bizim misafirimiz gibi" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:25
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