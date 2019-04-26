Baharın gelişiyle birlikte aktarlara rağbet arttı

Uzun süren bulutlu ve yağışlı hava dönemi sonrası bahar havasına girilmesiyle birlikte bu değişimden etkilenerek hastalanan vatandaşlar aktarlara giderek en çok şifalı ürünler, bitki çayları ve karışımlarına başvuruyor.

Eskişehir’de uzun süredir kapalı olan hava, yerini daha açık havalara bırakmasına rağmen gün içinde yer yer yaşanan hava değişimleri, alerjik hastalıkların yayılmasına yol açıyor. Doktora danışmadan önce vatandaşların başvurduğu yöntemlerin başında ise bitki çayları geliyor. İnişli çıkışlı olan bahar havası vatandaşları bitki çaylarına ve şifalı ürünlere yöneltirken, aktarlarda ise en çok propolis, zencefil, ekinezya, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, papatya, keçiboynuzu tozu gibi şifalı bitkiler, özütler ve karışımlar rağbet görüyor.

İşin ehli aktarlar, şifalı bitkilerin saymakla bitmeyecek faydasının yanı sıra, belirli hastalıkları olan insanların bitki çaylarını ve şifalı özütleri bilinçli kullanması gerektiği konusunda uyarıyor. Katkı maddesi içerebilecek toz bitki çaylarının yerine, çay için bitkinin kendisini kullanmayı öneriyor.

Babadan oğula 80 yıldır aktarlık işinde olduklarını belirten Burhan Öngül, kendilerinde sihirli bir değnek olmadığını belirterek, "’Şu çiçeği al iç yarın turp gibi gezersin’ diyen yalan söylüyor. Bizim sattığımız emtialar hastalıkların oluşmasını engellemek içindir. En az 6-8 ay öncesinden birtakım şeyleri kullanmaya başlarsan vücut buna alışır, düzenli kullanımla bahar gelişinde o hastalıkları engeller" şeklinde konuştu.