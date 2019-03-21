Baharın gelişini kan bağışıyla kutladılar Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi baharın gelişini kan bağışı kampanyası ile kutladı.

Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi baharın gelişini kan bağışı kampanyası ile kutladı.

"Bahar yeni kanlara yeni canlara vesile olsun" sloganı ile öğrencilerin kan bağışının önemini fark etmeleri için Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek olundu. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’de etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Ahmet Alagöz, bu anlamlı etkinlikten dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlerini teşekkür etti.

Etkinlikte öğrencilere çiğköfte ikramında bulunuldu. Öğrenciler halaylar çekerek baharın gelişini kutladı.

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