Baharın gelişi vatandaşları sevindirdi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bahar ayının gelişi ile vatandaşlar sıcak havanın sevincini yaşadı.24 Mart 2019 Pazar 11:10
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bahar ayının gelişi ile vatandaşlar sıcak havanın sevincini yaşadı.
Şuhut’ta bahar ayının gelmesiyle beraber 7’den 70’e herkes güneşin tadını çıkardı. Soğuk havaların ardından gelen güneşli günler, vatandaşları sevindirdi. Esnaf ve vatandaşlar baharın tadını sokaklarda gezerek çıkarırken, çocuklar ise parklarda güzel havanın tadını oyun oynayarak çıkardı.
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