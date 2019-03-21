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Baharın gelişi coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası ve Nevruz Bayramı nedeniyle Bandırma Anadolu Lisesi’nde 100 adet ağaç dikilerek baharın gelişi davullarla zurnalarla kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:50
Baharın gelişi coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası ve Nevruz Bayramı nedeniyle Bandırma Anadolu Lisesi’nde 100 adet ağaç dikilerek baharın gelişi davullarla zurnalarla kutlandı.


21-25 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Bandırma Anadolu Lisesinde düzenlenen Nevruz ve ağaç dikimine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, ilçe şube müdürleri, okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Doğa sevgisi ile tanınan Fettah Kara tarafından yetiştirilip karşılıksız verilen 100 adet servi cinsi fidanlar, Bandırma Anadolu Lisesi bahçesine geçen seneki çıkmayan ağaçların yerine titizlikle dikildi. Baharın gelişini ateşten atlayarak karşılayan öğrenci ve öğretmenler halat çekme, demir dövme, yumurta tokuşturma ve fidan dikimini gerçekleştirdi. Davullar ve zurnalar eşliğinde öğretmenler ve öğrenciler gönüllerince eğlenmenin tadını yaşadılar. Gün boyunca öğrencilere lokma ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:50
  1. doğa

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