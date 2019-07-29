Baharatçılarda kurban bayramı yoğunluğu

Kayseri’de Kurban Bayramı öncesi kurban etinden sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, baharatçılarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Sucuk ve pastırmanın memleketi Kayseri’de Kurban Bayramı’nda evde sucuk yapmak isteyen vatandaşlar, baharatçılarda yoğunluk oluşturdu. Kent meydanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı’nda vatandaşlar sucuğa lezzet katan baharat ve içine dolduracağı bağırsak alışverişine başladı. 41 yıldır baharatçılık yapan Ali Eldek sucuk yapılırken dikkat edilmesi gereken ve baharatların nasıl kullanılacağı hakkında tecrübelerini paylaşarak, "Ete sucuk baharatı hazırlarken 250 gram tatlı biber, 100 gram acı, 50 gram kimyon, 50 gram karışık baharat dediğimiz baharat atıyoruz, 90 gram da tuz atıyoruz toplam 540 gram 5 kiloluk her şeyi içinde sucuk içi malzemesinin baharatını böylece hazırlamış oluyoruz. Bu esnada dikkat edeceğimiz husus havalar çok sıcak olduğundan dolayı sucuğunuzu serin ve gölge ortamlarda saklıyoruz. 3-4 gün muhafaza ettikten sonra rahatlıkla buzdolabınıza koyabilirsiniz. İkincisi havalar ısındığında sarımsağı biraz az katmak gerekiyor. Diğer bir konu etin biraz orta yağlı olması gerekir, sucuğu pişirirken kısık ateşte pişirirsek daha lezzetli olacağına inanıyoruz. Baharat konusunda kesinlikle kaliteden taviz verilmemesi gerekiyor. Sucuğumuzu ağız tadıyla yemek istiyorsak bildiğiniz ve güvendiğiniz bir yerden tedarik etmenizi önemle tavsiye ediyorum. Bağırsak konusunda zaten standart bağırsaklarımız var bunları kullanabilirler. Kaliteli bir sucuk yapmak için bağırsağın kalın veya ince olması kişiden kişiye değişebilir" dedi.

"Mutfağımızda sucuk olmazsa rahat edemeyiz"

Sucuk içi hazırlanışını da aktaran Eldek, "10 kiloluk etimize gidecek malzemelerimiz; orta acılı 500 gram tatlı biber, 200 gram acı biber, 100 gram kimyon, 100 gram karışık baharat, 180 gram tuz 700 gram da sarımsak katarsak fevkalade bir sucuk içi elde etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Sucuğun Kayserililer için önemine de değinen esnaf Ali Eldek, "Kayseri’mizde kurban geldiğinde Afyon’un kaymağı nasılsa bizim de yöresel ürünlerimiz pastırma ve sucuğumuz gelenekseldir. Muftağımızın bir köşesinde, dolabımızda sucuk olmazsa rahat edemeyiz. Etimizin kokmaması ve en iyi şekilde değerlendirmemiz için sucukluk yapar ve asarız, çocuklarımız da okula giderken gönül rahatlığıyla yeyip gidebilirler” şeklinde konuştu.