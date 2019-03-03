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Bahar yüzünü gösterdi, badem ağaçları erken çiçek açtı

Batman’ın Gercüş ilçesine baharın yüzünü göstermesi ile birlikte badem ağaçları erken çiçek açtı.

03 Mart 2019 Pazar 11:57
Bahar yüzünü gösterdi, badem ağaçları erken çiçek açtı

Batman’ın Gercüş ilçesine baharın yüzünü göstermesi ile birlikte badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, don olayları yaşanmasından tedirgin ve verim alamayacakları endişesi yaşıyor.


Gercüş ilçesine bağlı Akyar ve Çiçekli köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Mart ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri şaşırttı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor.


Çiftçilerden Hüseyin Başaran, bu sene baharın erken geldiğini söyledi. Başaran, “Badem ağaçları erken çiçek açtı. Baharda çok güzel çeşmeler maşallah her yerde akıyor sular bol şu ana kadar yağışlar çok iyidir. Bundan sonra da yağışlar böyle devam ederse çok güzel bir verim alacağız. Mahsullerimiz şu an iyidir. 61 yaşındayım ve 20 senedir böyle yağış görmedim. Maşallah bu sene yağışlar çok iyi yağdı” dedi.


Hüseyin Gökçe isimli çiftçi de, baharın bu sene yüzünü erken gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:


“Baharın erken gelmesiyle birlikte ağaçlar baya çiçek açtı. Tabi ki kış ve soğuk hava bitmiş olmadığından dolayı tedirginiz, şu an don ve buz düşerse açılan çiçekler zarar görecek ve bir verim alamayacağız. Ekinlerimiz de iyi durumda yağışlar bu sene iyiydi. Şu an tek endişemiz don ve soğuk hava bu da olmasa çok güzel bir verim alacağız bu sene.”

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:57
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