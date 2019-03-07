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PKK'ya bahar operasyonu başladı! 'Çakallara dar edin buraları'

Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı. Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:49
PKK'ya bahar operasyonu başladı! 'Çakallara dar edin buraları'

Hakkari'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı. 

Barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmıyor.

Güvenlik güçleri, yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına iklim şartlarını gözetmeksizin sürüyor.

Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Kavaklı bölgesinde teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı.

"Çakallara dar edin buraları"

Operasyonu koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle araziye çıktı.

Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi.

Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:49
  1. Hakkari
  2. Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat
  3. PKK
  4. bahar operasyonu

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