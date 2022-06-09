Bahar Kaya Çelik kimdir? Kaymakam Bahar Çelik nereli?

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in 12 Ocak 2021 tarihinde evlendiği ve kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Y.Ç., FETÖ soruşturmasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bahar Kaya Çelik kimdir?

2015 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2017 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 19.03.2018 tarihinde Giresun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Trabzon-Ortahisar ve Ankara-Akyurt ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamlamasının ardından Samsun İli Yakakent İlçesinde 11 ay süreyle kaymakam vekili olarak görev yaptı. Yurtdışı staj eğitimini İngiltere’nin Cambridge şehrinde bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi’nde tamamlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik, evli olup İngilizce bilmektedir.