Bahar Evin Özdemir kimdir nerelidir? SES Partisi kurucu üyesi Bahar Evin Özdemir hayatı...

Türkiye'nin Sesi Partisi (SES) kurucular kurulu listesinde yer alan dış ticaret uzmanı Bahar Evin Özdemir kim olduğu araştırılıyor. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimler için Dış Ticaret Uzmanı Bahar Evin Özdemir Halkların Demokrasi Partisi’nden (HDP) Bitlis Milletvekili aday adayı olmuştu.

Bahar Evin Özdemir kimdir?

1984 Tatvan doğumlu olan Bahar Evin Özdemir, ilkokulu Bitlis’te, ortaokulu Edremit’te (Balıkesir), liseyi Turgutlu Fen Lisesi’nde( Manisa) okudu. 2005’te İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisansımı Gothenburg Graduate Business School’da (İsveç) Uluslararası İşletme ve Ticaret alanında yaptı. 2012’den beri Tatvan’da dış ticaret alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi. 2001’den beri sosyal ekolojist çalışmalarda yer alıp bu konuda toplumsal farkındalık oluşması için faaliyetler içerisinde bulunmakta.