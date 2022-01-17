Bahar Çağlar Ökten kimdir? Bahar Çağlar Ökten eşi kimdir?

Bahar Çağlar Ökten ile avukat eşi Emin Öktem, ‘Sizden alacağım var’ diyerek 20 yıldır kendilerini taciz eden M.G.’den korunma talebinde bulundu. Bahar Çağlar, “Eşimi rahatsız ediyor. Benim de maçlarıma gelmesinden korkuyorum” dedi. Mahkeme korumaya gerek görmedi. Ökten çiftinin yakınlarını cep telefonundan arayan M.G., tehdit ve hakaretlerde bulundu. M.G., Ökten çiftinin sosyal medyadaki paylaşımlarının altına ve basında çıkan haberlerin altına onları ve şirketlerini lekelemek adına birçok kez yorumda bulunduğu iddia edildi.

Emin Ökten, kendilerini tehdit ettiklerini söyledikleri M.G. ile derdinin ne olduğunu öğrenmek için görüşmek istedi. M.G.’yi telefonla arayan Ökten, bir borcunun olmadığını, kendisi ve yakınlarından uzak durması gerektiğini söyledi. Ancak M.G., yalan beyanlarda bulunarak haksız kazanç elde etmek ve dolandırmak amacıyla Ökten çiftini rahatsız etmeye devam etti. Şikâyetçi sıfatıyla ifade veren Bahar Çağlar Ökten, “2017 yılından beri rahatsızlık vermektedir. Emin’in bu olaylardan dolayı psikolojisi bozuldu. Maçlarıma gelip beni rahatsız etmesinden korkuyorum. Sokakta yürürken bile temkinliyim” dedi. Peki Bahar Çağlar Ökten kimdir? İşte Bahar Çağlar Ökten hayatı, kariyeri.

Bahar Çağlar Ökten kimdir?

Bahar Çağlar Ökten 28 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de doğdu., Türk millî basketbolcu Bahar Çağlar Ökten, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Günümüzde Hatayspor forması giymektedir. A millî takım formasıyla 200'e yakın maça çıkan Bahar Çağlar Ökten, 2012 ve 2016 yaz olimpiyatlarında mücadele eden millî takımda yer almıştır. Ayrıca A millî takım formasıyla 2011 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2013 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştır. Kulüp kariyerinde Galatasaray ile 2013-14 EuroLeague Women sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştır. Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi formasıyla da iki EuroCup şampiyonluğu bulunmaktadır.

2008-2009 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer oldu ve sekiz sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray'daki ilk sezonunda EuroCup zaferi yaşayan Bahar, bu sezonundan ardından takımdaki yerini sağlamlaştırdı. 2013-2014 sezonunda EuroLeague Women'da şampiyon olan Galatasaray takımının önemli bir parçasıydı. Galatasaray formasıyla 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Kadınlar Basketbol Ligi'nde mutlu sona ulaştı. 2009-2010 sezonundan 2013-2014 sezonuna kadar da üst üste beş Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2016-2017 sezonu öncesi Basketbolu Geliştirenler Derneği ile birleşen Yakın Doğu Üniversitesi'ne transfer oldu. Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki ilk sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2017-2018 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Bahar, Yakın Doğu Üniversitesi'nin basketbol faaliyetlerini durdurmasıyla takımdan ayrıldı.

2018 yazında Beşiktaş ile anlaşan başarılı basketbolcu, siyah-beyazlı ekipte iki sezon forma giydi ve kaptanlık yaptı. İki sezonda da düşük bütçeli takımların parçasıydı ve takımının beklentinin üzerinde sonuçlar almasında önemli pay sahibiydi.

İki sezonluk Beşiktaş kariyerinin ardından 2020-2021 öncesi iddialı bir kadro kuran BOTAŞ ile anlaştı. 29 Ağustos 2020'de avukat Emin Ökten ile evlendi