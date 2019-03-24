Bahar bayramı kutlayan Çıldır kar yağışının etkisinde kaldı

Nevruz Bayramını kutlayan Çıldır halkı yoğun kar yağışına uyanınca adeta şok yaşadı.

Sabah beyaz bir sabaha uyanan halk baharı beklerken kar yağışıyla karşılaşınca kış mevsiminin tekrar geri gelme korkusuyla karşı karşıya kaldı. Yoğun kar ve sis özellikle Aktaş Sınır Kapısı güzergahınında Mozeret tepesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Halk arasında bu gündem de yağan kar yağışı " Dana Karı" olarak adlandırılıyor.

Geçim kaynağı hayvancılık olan ilçede Mart ve Nisan aylarını ineklerin yoğun olarak buzağılama dönemi olduğundan dolayı bu aylarda yağan kar "Dana Yağıyor" ismi verilirken ineklerin doğması iyi haber olurken kışlık yem ihtiyacı az olan çiftçiler içinde kötü oluyor. Yoğun kar yağışı altında kalan halk ve çiftçiler, "Baharı beklerken kış geri geldi. Uzun süre kalmaz bir kaç güne erir bu kar lakin bugün ki kar yağışı çok fazla önceden bu dönemlerde bu kadar kar yağmazdı. Dana karı olarak bilinir ve kış aylarının son karıdır. Hayvanları için yeterli yem ihtiyacı olan çiftçiler için sorun yok ama olmayanlar için büyük bir sorun anlamı taşıyor. Yoğun olarak buzağılar bu dönemde doğar, dana karı deriz bu günlerde yağan kar yağışına umarın kısa sürede erir gider" dediler.