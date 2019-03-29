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Bahaneler bitecek, hizmet gelecek

Projelerini duyuran AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, şehircilik planlarının, imar ile ilgili düzenlemelerinin hazır olduğunu açıkladı.

29 Mart 2019 Cuma 15:58
Bahaneler bitecek, hizmet gelecek

Projelerini duyuran AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, şehircilik planlarının, imar ile ilgili düzenlemelerinin hazır olduğunu açıkladı. Ulusoy, “AK Parti kazanırsa şöyle olacak, böyle olacak dedikodularına inanmayın. Bunlar kaybedenlerin yalanları. Projelerimizde ne söylediysek onu yapacağız”dedi.


Gerçekçi projeleri ve samimi iletişimi ile dikkat çeken AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar için işlerinin ehli ekibimizle gece-gündüz çalışıyoruz. Yola çıkarken ‘halka rağmen değil, halkla birlikte yönetelim’ dedik. Adanmış bir ekiple, güçlü projelerimizle birlikte Avcılar’da gezmedik yer bırakmıyoruz. Eğitim, ulaşım, imar, sosyal belediyecilik dahil birçok projemizle Avcılar’ı çok daha iyi bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



"Biz net konuşuyoruz, CHP sadece algı peşinde"


Ulusoy, konuşmasına şöyle devam etti:


“Avcılar’a AK Parti Belediyeciliği gelince her alan büyük binalar ile dolacak diye bir algı var. Benim cevabım net, cevabım açık. Biz tüm halkımız ile karar vereceğiz. Yerinde dönüşümse yerinde dönüşüm, bahçe nizamlı ise bahçe nizamlı. Ada bazlı ise ada bazlı. Ben yapamayacağım hiç bir şeyin sözünü vermiyorum ve söylemiyorum.”



"Avcılar’da vatandaş ne derse o olacak"


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, son olarak şunları dile getirdi:


“Cumhurbaşkanımızın da vurgu yaptığı gibi, kesinlikle yüksek katlı konutlar inşa etmeyeceğiz. 3 aydır bunu anlatıyorum, herkesin sözüne itimat ediyorum. Evet, sizin eviniz sağlam, peki ya komşunuzun? Bu yüzden birlikte karar verip birlikte uygulayacağız. Avcılar artık hizmet alacak diyorum ve ekliyorum; ver yetkiyi gör etkiyi.”

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:58
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