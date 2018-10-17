0553 313 94 23

Şair Bahaettin Karakoç, Hakk'a kavuştu

Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal"olarak anılan, yazarımız Abdurrahim Karakoç'un kardeşi 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Hakk'a kavuştu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 01:13
Şair Bahaettin Karakoç, Hakk'a kavuştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak, dün kitaplarını imzalayan Bahaettin Karakoç, evde rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin kardiyoloji bölümüne tedavi altına alınan Bahaettin Karakoç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakoç'un eğitimci oğlu Oğuz Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un da kardeşi olan Bahaettin Karakoç için cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Şair Bahaettin Karakoç kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1930'da doğan şair Bahaettin Karakoç, 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği'nce "Yılın Şairi" seçildi. Karakoç, 1986'da "Bir Çift Beyaz Kartal" kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü, 1991'de ise Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat yarışmasında "Beyaz Dilekçe" şiiriyle birincilik ödülü kazandı.

"Türkçe'nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni" için gittiği Almatı'da 1993'te "Büyük Abay" ödülüne layık görülen Karakoç'a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2014'te "fahri doktora unvanı" verildi.

Karakoç, Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılıyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 01:13
  1. Kahramanmaraş
  2. Kayseri
  3. Bahaettin Karakoç
  4. Abdurrahim Karakoç
  5. Şair Bahaettin Karakoç kimdir
  6. Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülke bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
    1. O ülke bankacılık işlemlerinde artık..
    2. Bahaettin Karakoç, Hakk'a kavuştu
    3. İngilizlerden eşcinsel sapkınlığa..
    4. Washington Post CEO'su Fred Ryan'dan..
    5. FBI, Porto Riko'da belediye bastı!
    6. Trump'tan bir garip açıklama daha: Fed..
    7. Konsolosluktaki aramanın ayrıntıları..
    8. Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon..
    9. Konsolosun rezidansındaki arama iptal..
    10. Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın..
    11. Mukteda es-Sadr’dan Trump’a zehir..
    12. Türk hackerler evenjalist kiliseyi vurdu
    13. Gözler 5 Kasım'a çevrildi! ABD..
    14. Buz maskesinin inanılmaz faydaları
    15. Pence'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması:..
    16. Limon kabuğunun faydaları nelerdir?
    17. Çay bardağında oluşan lekeler nasıl..
    18. Meyve sineklerinden bu yöntemlerle..
    19. Gebelikte enfeksiyon risklerine dikkat!
    20. İspanya'dan Belçika'ya şok! Diplomatik..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...