Bahadır’dan 148 organik daire

Şehrin merkezinde ve hayatın içindeki konumuyla öne çıkan BAHADIR 148, aynı zamanda akıllı, çevreci ve organik bir yaşamın da kapılarını aralıyor. Şirketin, kendine ait 4 bin dörtyüz metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirdiği BAHADIR 148, sunduğu yüksek kalite ve yaşam standardına ilave olarak 365 bin liradan başlayan fiyatlarıyla kârlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Şehrin merkezinde ve hayatın içindeki konumuyla öne çıkan BAHADIR 148, aynı zamanda akıllı, çevreci ve organik bir yaşamın da kapılarını aralıyor. Toplam 22 bin metrekare inşaat alanına sahip bulunan BAHADIR 148, 10 katlı iki blokta 148 adet özel daire ve 2 adet ticari alandan oluşuyor. Projede büyüklükleri 90 metrekare 2+1 daire ile ve 115 metrekare 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI

Lansmana özel tamamı peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılan projede, peşinat, ara ödeme, 24 ay düşük taksitli cazip ödeme planı sunuluyor. Tapuları hemen teslim edilen dairelerin 24 ay içinde teslim edilmesi taahhüt edilirken, Bahadır İnşaat bu süreyi 18 aya çekmeyi planlıyor.