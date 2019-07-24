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Bağlar’ın çehresi değişiyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
Bağlar’ın çehresi değişiyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için ilçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kısa süre içerisinde halkın takdirini kazanan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Çalışmalarımızı her geçen gün daha geniş bir sahaya yayarak, Bağlar İlçemizi bir uçtan diğer uca, bayındır ve mamur hale getireceğiz” dedi.


Bağlar Belediyesi engelliler, kadınlar, çocuklar ile ekonomik durumu elverişli olmayan ailelere yönelik gerçekleştirilen sosyal yardım projelerinin yanı sıra, Bağlar’ın bir ucundan diğer ucuna gerçekleştirilen altyapı, park bahçe, temizlik ve diğer bütün hizmetlerle, ilçenin makus talihi değişiyor. Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Göletli Park’ta başlatılan yürüyüş yollarının boyanması, bankların yenilenmesi ve genel ihtiyaçların giderilmesi çalışmaları, ilçe genelinde bütün parklara yayılacak.



“Halkımız her şeyin en iyisine layık”


Vatandaşların rahat edebilmesi adına ilçe genelindeki parklara banklar ve yürüyüş yolları yapmaya başladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “İlçemiz Bağcılar Mahallesi Yenihal karşısında bulunan, oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilen Göletli Park, Diyarbakır’ın ilimizin ilk su parkı olma özelliğine sahip. İçinde kafeteryalar, büfe, yürüyüş yolları ve oturma bankları olan Göletli Park’tan başlayarak, çalışmalarımızın startını vermiş bulunuyoruz. Bu kapsamda, bizler Göletli Park başta olmak üzere, ilçemiz sınırları dahilinde bulunan bütün parklarımızda bulunan yürüyüş yollarını boyayıp, vatandaşlarımızın rahatlıkla istifade edebileceği banklar yerleştiriyoruz” dedi.



Çalışmalar üç aşamalı yapılacak


Göletli Park’ın zemin kaplama çalışmalarını tamamladıklarını ve çalışmalar kapsamında, park bahçelerimizde bulunan yürüyüş yollarına ilk olarak beton döktüklerini söyleyen Başkan Beyoğlu, “Daha sonra Avrupa kauçukla döşedik, ardından ise, boya çalışmalarımızı başlattık. Akrilik zemin kaplama çalışlarımız kapsamında, Göletli park yürüyüş yolunun yaklaşık bin 100 metrekaresinin boya çalışmaları tamamlandı. Mavi ve mor renklerini, turuncu rengine boyayarak, renk bütünlüğü de sağlamış olduk. İlimizin en büyük mahallesi konumunda olan Bağcılar Mahallesinde bulunan ve yılın yaklaşık 8 ile 9 ayı, vatandaşlarımızın oldukça kalabalık bir şekilde faydalandığı parkımızdaki çalışmalarımızı, bir an önce tamamlayacağız. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, hizmet çıtasını her geçen gün biraz daha yukarıya çıkaracağız. Bu şiarla, çalışmalarımızı her geçen gün daha geniş bir sahaya yayarak, Bağlar ilçemizi bir uçtan diğer uca, bayındır ve mamur hale getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
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