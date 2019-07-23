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Bağlar Belediyesinden dış mahallelerde ve şehir içinde yeni yollar

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kullanılamaz hale gelen yolları yaptığı çalışmalarla modern görüntüye kavuştururken, bazı yerleşim yerlerinde de yeni yollar yaparak vatandaşların ulaşımdaki çilesine son veriyor.

23 Temmuz 2019 Salı 10:45
Bağlar Belediyesinden dış mahallelerde ve şehir içinde yeni yollar

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kullanılamaz hale gelen yolları yaptığı çalışmalarla modern görüntüye kavuştururken, bazı yerleşim yerlerinde de yeni yollar yaparak vatandaşların ulaşımdaki çilesine son veriyor.


Körtepe Mahallesi Küme Evleri ve Karaibik mezrasının yolları modern bir görüntü kazandı. Şehir içindeki yol bakım çalışmaları kapsamında da Şeyh Şamil Mahallesi 503. ve 505. Sokakları arasında yeni bir yol yapan Bağlar Belediyesi ekipleri ’Doktorlar Sitesi’ olarak bilinen bölgeyi Gulan Parkı’na bağladı. Bağlar Belediyesi, 2014 yılında köy statüsünden çıkarılarak belediyeye bağlanan dış mahallelerin içindeki yolları yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdı. Şehir merkezinde de yeni yollar yapılarak vatandaşların hizmetine kazandırılıyor. Vatandaşların şikayetlerine konu olan yollarla ilgili çalışmalara ağırlık veren Fen İşleri Müdürlüğü, 5 yıl önce çıkan yasayla köy statüsünden çıkarılarakbelediyeye bağlanan dış mahallelerinyanı sıra şehir içinde de hem yeni yollar yapıyor, hem de mevcut yolların eksiklerini giderek modern bir görüntüye kavuşturuyor. Yapılan çalışmalarda stabilize alt malzeme ve mucur kullanıldı. Karacadağ bölgesinde çıkan bazalt taşların belediyeye ait tesislerde mucura dönüştürülerek kullanıldığı yol yapım ve bakım çalışmalarının kış mevsimi başlamadan önemli ölçüde tamamlanması bekleniyor.


“Hizmet almayan köy ve mahalle kalmayacak”


Yapılan çalışmaları zaman zaman yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi hizmet götürülmeyen köy ve mahalle kalmayacak. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı hizmetle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet etmektir prensibi ile yola devam edeceğiz” dedi.


Çalışmalar kapsamında Körtepe Mahallesi Küme Evleri ve Karaibik mezrasının içindeki yollar modern bir görüntü kazandı. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı belediye yönetimine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:45
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