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"Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" konulu 18. Doha Forumu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani:- "Katar'ın körfez krizi konusunda pozisyonu değişmedi"

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:14
"Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" konulu 18. Doha Forumu

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin körfez krizi konusunda pozisyonunun değişmediğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" başlığıyla 18. Doha Forumunun açılışında konuşan Katar Emiri Al Sani, ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi, Katar'a yönelik uygulanan ablukanın durdurulması ve sorunların çözülmesinin diyalog yoluyla olması gerektiğini vurgulayarak, "Katar'ın körfez krizi konusunda pozisyonunun değişmediğini" belirtti.

Al Sani, baskı, zorbalık, çifte standart ve insan haklarının ihlalinin insan güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, "İstikrar, baskı ve adaletsizlikle tesis edilmez. Barış ortamı işgalle değil, adalet ile tesis edilir." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri son olarak dünyayı saran dışlayıcı ve totaliter çatışmaların insan haklarını tanımayan sistemler ürettiğini kaydetti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan 18. Doha Forumu açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'n yanı sıra farklı ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

İki gün sürecek olan 18. Doha Forumunda, siyaset, ekonomi, ticaret, medya, insan hakları, su ve gıda güvenliği, Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra gelişmekte olan enerji konuları ele alınacak.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:14
  1. Katar
  2. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani

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