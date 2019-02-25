Bağlama çalan kursiyerler ustalara taş çıkarttı

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı bağlama sınıfı öğrencilerinin düzenlediği konser büyük beğeni topladı. Kursiyerler çalıp söyledikleri konserle ustalara taş çıkarttı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı bağlama sınıfı öğrencileri Şef Özgür Doğan yönetiminde bir konser düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen konsere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Konservatuar Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konservatuarda ücretsiz bağlama öğrenen kursiyerlerin çaldığı ve seslendirdiği birbirinden güzel türküler büyük beğeni topladı. İzleyicilerin şarkı ve türkülere eşlik ettiği konserde kursiyerler ustalara taş çıkarttı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, sanata kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam ettiklerini belirtti. Kendilerine güvenerek çocuklarını Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’na gönderen hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Şu anda konservatuarımızda bin 300 kursiyerimiz var. Konservatuarımızın her odasından güzel sesler geliyor. Çocuklarımız geleceğe hazırlanıyor. Sonuçta ise böyle güzel programlar ortaya çıkıyor" dedi.