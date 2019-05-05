Bağıştaş Barajı hafta sonları turist akınına uğruyor

Erzincan’dan 124 kilometre mesafedeki İliç ilçesi sınırlarında bulunan Bağıştan Barajı, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Önemli turizm noktası haline getirilen Bağıştaş Barajının çevresinde oluşturulan yuruyuş alanlarında suyun verdiği dinginlik ile harika su sporları da yapılıyor. İliç Kaymakamlığı ve belediyenin katkılarıyla yapılan mesire alanı hafta sonu tatilini geçirmek isteyenlerle dolup taşıyor.

Mezuniyet fotoğrafı çektirmek isteyen öğrencilerinde doğal stüdyosu haline gelen Bağıştaş Barajı, tabii görüntüsüyle gelenleri büyülüyor.

İskele, ahşap gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları ile Erzincan’ın cazibe merkezi olan Bağıştaş Barajında yerli ve yabancı turistler tekne turu da yapma imkanı buluyor.

Hafta sonu tatilini Bağıştaş Barajı mesire alanında geçiren vatandaşlar, “Buraya daha öncede gelmiştim. Erzincan’a her gelişimizde İliç’e uğramadan gitmiyoruz. Burası çok güzel bir yer. Tabiatla bütünleşiyoruz. Hep burasını tercih ediyoruz” dedi.