Bağışları evlerinden teslim alınıyor

Sivas’ta Hayat Ağacı Derneği çeşitli sebeplerle dernek merkezine gelemeyen vatandaşların kurban hisse bağışlarını evlerinden makbuz karşılında teslim alıyor.

Hayat Ağacı Derneğinde vekaletle kurban bağışı kampanyası, 7 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. Hayır sahipleri, dernek merkezinde ya da banka hesaplarına havale yaptırıp bin 350 TL karşılığında kurban hissesi bağışlayabilecekler.

Hayat Ağacı Derneği, çeşitli sebeplerle dernek merkezine gelip gidemeyen ya da banka hesaplarına para yatıramayacak durumda olan vatandaşların kurban hisse bağışlarını evlerinden makbuz karşılında teslim alıyor. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, Hayat Ağacı Derneği görevlisi Zekeriya Yılmaz ile birlikte iki evi ziyaret ederek kurban hisse bağışlarını teslim aldı. Haber verdikten sonra evinden hisse bağışının teslim alınması sebebiyle memnuniyetini ifade eden Zehra teyze, 1350 TL olan kurban hisse bağışını makbuz karşılığında ödedikten sonra kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneği görevlisi Zekeriya Yılmaz’a verdi. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, bir diğer bağışçı Şükriye teyzenin evini de ziyaret ederek, makbuz karşılığında kurban ücreti ve vekaletini teslim aldı. Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan Şükriye teyze, vekaletle kurban kampanyasının bir kolaylık olduğunu belirterek, bu imkanı sağlayan Hayat Ağacı Derneğine teşekkür etti. Diğer yandan kurban hissesi bağışları sayesinde Hayat Ağacı Derneğinde kaydı bulunan ihtiyaç sahipleri, Gıda Bankasından bir yıl süresince her ay yaptıkları alışverişin yanı sıra limitleri dışında ücretsiz et alabilecek.