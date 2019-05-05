0553 313 94 23

Bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da beyin ölümü gerçekleşen Rıza Bakır’ın bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:20
Bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da beyin ölümü gerçekleşen Rıza Bakır’ın bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.


Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan Rıza Bakır (59), 1 Mayıs’ta beyin kanaması geçirdi. 5 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşen Bakır’ın ailesi organların bağışlanmasını kabul etti. Ardından yapılan operasyon ile karaciğer Ordu’nun Ünye ilçesindeki kadın bir hastaya, böbreklerin biri Ankara diğer de Erzurum’da organ bekleyen hastalara nakledildi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Rıza Bakır’ın cenazesi Alaçam Yenice aile kabristanlığında öğle namazını müteakip kınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Davutoğlu: Mutlu oldum
    1. Ahmet Davutoğlu: Mutlu oldum
    2. Irak'tan uluslararası topluma..
    3. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği..
    4. Domaniç’te Hıdrellez etkinlikliği
    5. Dev derbi öncesi gözaltı
    6. Batman Üniversitesi bahar şenlikleri..
    7. Voleybolda maçın ardından
    8. Otomobilinde ölü olarak bulundu!
    9. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    10. GÜNCELLEME - Hindistan'daki Fani..
    11. Gaziantep Basın Cemiyeti İsrail’in..
    12. Bosna Hersek'te Maglay Kurşunlu Camisi..
    13. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
    14. Yılport Samsunspor’un kalecileri..
    15. Yılport Samsunspor Play-Off..
    16. Rusya'dan flaş açıklama: Çekiliyoruz
    17. Edinciksporlu atletler Longoz..
    18. Vali Yazıcı’dan Ramazan mesajı
    19. İki yıllık emeğin ürünlerini..
    20. Kahramanmaraş’ta U19 Şampiyonu..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler