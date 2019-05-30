Bağışlanan organları 2 kişiye umut oldu
Batman'da beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki çocuğun bağışlanan böbrekleri, Diyarbakır'da iki hastaya nakledilecek30 Mayıs 2019 Perşembe 18:23
BATMAN (AA) - Batman'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki Orhan Yağız'ın bağışlanan böbrekleri iki hastaya umut oldu.
Evinde rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Yağız'a yapılan tetkiklerde beyin iltihabı teşhisi konuldu.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yağız, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aile, beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının böbreklerini bağışladı.
Batman Bölge Devlet Hastanesinden alınan Yağız'ın böbrekleri, iki hastaya nakledilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.
İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, yaptığı açıklamada, aileye başsağlığı diledi, küçük Yağız'ın başka bedenlerde yaşayacağını belirtti.
Pamukçu, organ naklinin önemine değinerek "Yağız ailesi en acı günlerinde organ bekleyen hastalara umut oldu." ifadesini kullandı.
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