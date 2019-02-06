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Bağışlanan her kan yüzlerce umut taşıyor

Beşir Derneği’nin hayata geçirdiği sosyal projelerden biri olan ‘Kan Kardeşim’ projesi ‘bir damla, bin umut’ sloganıyla 9 Şubat – 3 Mart tarihleri arasındabinlerce insana umut olmaya devam edecek. Geçmiş yıllarda 100 bin ünitenin üzerinde kan bağışına vesile olan dernek, bu yıl yine Kızılay ile birlikte, Türkiye’nin her yerinde kan bağışı kampanyasına destek olmaya hazırlanıyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
Bağışlanan her kan yüzlerce umut taşıyor

Birçok alanda insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Beşir Derneği, ‘Kan Kardeşim’ projesiylecana can katan bir proje daha ortaya koyuyor.Sisteminde on binlerce kayıtlı gönüllüsü bulunan Beşir Derneği, ‘Kan Kardeşim’ projesiyle bugüne kadar 106.596 ünite kan bağışı yapılmasına vesile oldu. Kızılay ile Beşir Derneği arasında imzalanan resmi protokol çerçevesinde Türkiye’nin her köşesinde kan bağışı çadırları kuruluyor. ‘Kan ani değil, sürekli ihtiyaçtır’ düşüncesinden hareketle başlatılan ‘Bir Damla Bin Umut’ projesi Kızılay ve BeşirDerneği ortaklığında 9 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında devam edecek. Projenin ilk etabı İstanbul Avrupa yakası ile başlayacak olup,Tekirdağ ve Kırklareli ile devam edecek.

Projenin diğer ayağını ise online kan bağışıportalı oluşturuyor. www.kankardesim.org adresiyle erişilen bu portal, kan bağış kampanyalarının duyurulması, Kızılay ile yapılacak etkinliklerin detaylarının paylaşılması adına önemli bir platform olma özelliğini taşımaktadır.Gönüllü bağışçı olacak kişi ‘kankardesim.org’ sitesine girdikten sonra kayıt formunu doldurarak sistemin içerisine dahil ediliyor. Sistemin misyonu,Kızılay’ın kan stoklarının azalması veyaihtiyaç duyulduğu andaetkinliğin düzenlendiği bölgeye kayıtlıbağışçıları hızlıbir şekilde yönlendirmek.

Bu online platform, tüm Beşir Derneği üyelerinin Kızılay’ın kan bağışı topladığı alanlara davet edilmesi ile katılımın artmasını hedefliyor.

Kan Bağışı Projesinin Gerçekleşeceği Tarihler ve Bölgeler

Kızılay iş birliği ile Beşir Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Kan Kardeşim Projesi’;

9-10 Şubatta Bayrampaşa, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Lüleburgaz, Çorlu, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir’de,

16–17 Şubatta Gaziosmanpaşa, Güngören, Şişli, Çatalca, Çerkezköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kırklareli’nde,

23-24 Şubatta Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çağlayan, Tekirdağ, Bağcılar, Esenyurt, Hadımköy ve Edirne’de ,

2-3 Mart tarihlerinde ise Esenler, Eyüp,Sultangazi, Selimpaşa, Silivri ve Halkalı’da gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Beşir Derneği

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