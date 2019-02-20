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Bağışladığı böbreğiyle umut oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Hayrettin Dinçay, organ nakli beklerken hayatını kaybeden hastanın ölümünden etkilenerek böbreğini bağışladığı engelli kadının yaşama tutunmasını sağladı- Hayrettin Dinçay:- "Hastanede bir anda koşuşturma yaşandı. Ben de merak ettim, sordum. Hasta yakını 'Hastam organ bekliyordu ama bulunamadı, hastayı kaybettik.' dedi. Buna çok üzüldüm. Eve geldiğimde çok düşündüm ve organ bağışı yapmaya karar verdim"- "Bağışladığım böbreğimle hayata tutundu. İsterim ki bütün insanlar bu şekilde hayat kurtarmak için çaba harcasın"

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:13
Bağışladığı böbreğiyle umut oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Hayrettin Dinçay, tanımadığı engelli bir kadına böbreğini bağışladı.

İhsaniye Merkez Mahallesi'nde yaşayan Dinçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için sık sık Ankara'ya gittiğini söyledi.

Bu süreçte Ankara'da organ bağışı bekleyen bir hastanın ölümüne şahit olduğunu aktaran Dinçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine çocuğum için Ankara'da bulunan bir hastanedeydim. Hastanede bir anda koşuşturma yaşandı. Ben de merak ettim sordum. Hasta yakını, 'Hastam organ bekliyordu ama bulunamadı, hastayı kaybettik.' dedi. Buna çok üzüldüm. Eve geldiğimde çok düşündüm ve organ bağışı yapmaya karar verdim. Kararımı eşimle paylaştım. Eşim ilk önce karşı çıktı. Durumu net bir şekilde anlattım ve eşimi razı ederek, onayını aldım. İstanbul Tuzla'daki özel hastane organ birim bölümüne giderek, organ bağışı yaptım. Böbrek bekleyen engelli bir kadına organımı vermek üzere, önce tetkikler yapıldı."

- "Böbreğimle hayatta tutundu"

Tetkiklerin ardından böbreğinin, 5 Şubat'ta kadına nakledildiğini aktaran Dinçay, "Bağışladığım böbreğimle hayata tutundu. Şu anda aldığım habere göre, sağlık durumu iyi. Telefonla her gün sağlık durumunu öğreniyorum. İşte yaşam bu. İnsan var oldukça yaşam güzel olur. İsterim ki bütün insanlar bu şekilde hayat kurtarmak için çaba harcasın. Ben ve eşim, bu davranıştan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Dilek Dinçay da eşinin organ bağışı kararına, ilk duyduğunda karşı çıktığını belirtti. Daha sonra eşinin kararını saygıyla karşıladığını ve ona destek verdiğini anlatan Dinçay, "Eşimi bir saniye yalnız bırakmadım. Hep yanında oldum. Organ bağışından sonra çok anlamlı duygular yaşadım. Çünkü bir insana hayat vermiş olmanın mutluluğu bir başkadır. Yaşama dönen o güzel yürekli insanın sevinci, dünyalara değer. Allah nasip etti, eşim de bu örnek davranışı sergiledi. İnsanın hayata dönmesi kadar güzel bir şey yok." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:13
  1. Gölcük

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