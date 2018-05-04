Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır?

İŞTE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIF OLDUĞUNUN BELİRTİLERİ

- Hazımsızlık

- Şiş ve ağrılı bezler

- Koku alamama, salgı yokluğu, solunum güçlüğü

- Saç dökülmesi ve donuk saç rengi

- Kırışık ve kuru cilt

- Sertleşmiş ve şiş eklemler

- Dikkat bozukluğu, ilgisizlik, isteksizlik ve halsizlik

- Depresyon

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bağışıklığı destekleyici bir yaşam tarzı, yani doğru beslenme alışkanlığı benimseme, düzenli uyku ve egzersiz önerilir.