Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır?
Vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sisteminin bozulması birçok fonksiyonu etkiler ve hastalıkları da beraberinde getirir.04 Mayıs 2018 Cuma 08:54
İŞTE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIF OLDUĞUNUN BELİRTİLERİ
- Hazımsızlık
- Şiş ve ağrılı bezler
- Koku alamama, salgı yokluğu, solunum güçlüğü
- Saç dökülmesi ve donuk saç rengi
- Kırışık ve kuru cilt
- Sertleşmiş ve şiş eklemler
- Dikkat bozukluğu, ilgisizlik, isteksizlik ve halsizlik
- Depresyon
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bağışıklığı destekleyici bir yaşam tarzı, yani doğru beslenme alışkanlığı benimseme, düzenli uyku ve egzersiz önerilir.
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