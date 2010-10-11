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Bağış: Türkiye’ye ilgi giderek artıyor

Devlet Bakanı Egemen Bağış, “Yurtdışında ülkemize olan ilgi artıyor. Almanya bile sağıyla, soluyla, liberaliyle, Yeşiller’iyle Türkiye’nin AB üyelik sürecine farklı bir bakış sergilenmeye başladı” dedi.

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Bağış: Türkiye’ye ilgi giderek artıyor

BODRUM Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) tarafından gerçekleştirilen 6. Bodrum Yuvarlak Masa Toplantısı’na konuşmacı olarak katılmak üzere Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Bağış, Bodrum-Milas Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, Bodrum’da EDAM’ın düzenlediği geleneksel toplantıların birinin daha gerçekleştiğini ifade ederek, “Yolda da arkadaşlarla değerlendirdik. Eskiden bu toplantılara 60 kişi davet edilir, 30 kişi katılırdı. Bu sene davet edilenlerin hemen hemen hepsi katıldı. İsveç’in Dışişleri Bakanı, Polonya’nın AB Bakanı, farklı ülkelerin düşünürleri, akademisyenleri, gazetecileri... Çok yüksek katılımlı bir toplantı olacak. Bu da ortaya şunu koyuyor; Türkiye’nin gerçekten yurtdışındaki imajı değişiyor, düzeliyor, daha iyiye doğru ilerliyor ve insanlar Türkiye’yi çok merak ediyor” diye konuştu.

“ÜLKEMİZE İLGİ ARTIYOR”

Özellikle referandum sonrasında Türk halkının demokrasiden yana, AB reformlarından yana bir tercih ortaya koymuş olmasının herkesi heyecanlandırdığını belirten Bağış, şöyle konuştu: “Yurtdışında da ülkemize olan ilgi artıyor. Biz dün Sayın Başbakanımız ile Almanya’daydık. Almanya, geleneksel olarak Türkiye’nin AB süreciyle ilgili endişeleri olan bir ülke olarak bilinir ama şunu gördük ki Almanya’daki Hıristiyan demokratların dış politikalarındaki önde gelen isimlerinden bir tanesi, Alman Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye’nin neden AB üyesi olması gerektiğine dair bir kitap yayınlamış. Almanya’nın önemli partilerinden biri olan, koalisyon ortağı olan Liberal Parti’nin Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Sayın Guido Westerwelle’in son dönemdeki demeçlerinin hemen hemen hepsinde Türkiye’nin neden AB üyesi olması gerektiğine dair vurgular var.” Almanya’nın Yeşiller Partisi’nin eş başkanlarından birinin Türk olduğunu ve Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek verdiklerini belirten Bağış, Almanya’nın sosyal demokrat anamuhalefet partisinin genel başkanının da kendileriyle yaptığı görüşmeden sonra basının önünde Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek verdiklerini bir kez daha ilan ettiğini söyledi. Bağış, Fransa’da son 2 yılda “ayrıcalıklı ortaklık” sözünü ağzına alan kimsenin olmadığını ama Türkiye’nin ekonomik potansiyelini konuşan çok kişinin bulunduğunu da söyledi. Türkiye’nin bu yılın ilk yarısında yüzde 11 ekonomik büyüme sağlamış olmasından etkilenen bir çok insanın Avrupa’nın faklı ülkelerinde Türkiye’ye bakışını değiştirme konusunda söylemler geliştirdiğine işaret eden Bağış, “Bu da Türkiye’nin gerçekten önünün çok açık olduğunu ortaya koyuyor. OECD rakamları Türkiye’nin 2020’ye kadar dünyanın en hızlı büyüyen 3 ülkesinden biri olacağını söylüyor. Biz birbirimize de sahip çıkarsak, bu ülkenin geleceği için, yarınları için birlikte çalışabilirsek, Türkiye’nin önü çok açık” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:05
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