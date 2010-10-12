Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le ‘enerjiyi’ konuştu

Bağış, çeşitli temaslar için Ankara'da bulunan Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Günter Öttinger'i Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ndeki makamında kabul etti. Heyetler eşliğinde yapılan yapılan görüşmede, Türkiye'nin bir çok açıdan AB'nin bir parçası olduğuna işaret eden Bağış, bu durumun enerji konusunda daha da aşikar olduğunu vurguladı.