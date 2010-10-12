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Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le ‘enerjiyi’ konuştu

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin, enerji alanındaki bütün mücadele alanlarında Avrupa'nın en önemli stratejik ortaklarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, “Türkiye enerji faslının açılması için bu kadar niyetli ve ehliyet sahibi iken, (AB ile müzakarelerde) enerji faslının açılmaması gerçekten bir problem, bunu anlamak ve anlatmakta güçlük çekiyoruz” dedi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le ‘enerjiyi’ konuştu

 Bağış, çeşitli temaslar için Ankara'da bulunan Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Günter Öttinger'i Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ndeki makamında kabul etti. Heyetler eşliğinde yapılan yapılan görüşmede, Türkiye'nin bir çok açıdan AB'nin bir parçası olduğuna işaret eden Bağış, bu durumun enerji konusunda daha da aşikar olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:38
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