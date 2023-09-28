Bağırsak temizliği için bitkisel kür hayatını kurtarabilir! İvedi şekilde bağırsak yeniden şekilleniyor

Bağırsaklarınızı Temizleyip 3 Haftada 10 Kilo Verin! Unutmayın vücudunuz sindiremediği bütün gıdaları kalın bağırsakta mukus şeklinde birikir ve orada çok sayıda toksin oluşumuna sebep olur. Bağırsaklarda biriken bu toksinler aşırı kilo, gün içerisinde sürekli yorgunluk, enerji düşüklüğü ve baş ağrısına neden olur.

Sabahları hiç uyumamış gibi yorgun kalkmak, baş ağrısı ile tüm günü geçirmek, bir şey yemediğiniz halde kilo almanız ve gün daha bitmeden enerjiniz tükenmiş gibi hissetmeniz hep bağırsaklarınızda biriken toksinlerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Kilo verirken uzmanlar tarafından sık sık önerilen ve yeni nesil detoks olarak adlandırılan bağırsak boşaltan tarifle hem kabızlığı önleyebilir hem de bağırsak sağlığını iyileştirebilirsiniz. İçeriğinde keten tohumu ve doğal sirke olmasıyla adeta kolon kanserine karşı koruyucu bir görev yapan bu tarif vazgeçilmeziniz olacak.

Neyse ki bütün bu şikâyetlerinizi son bulduracak; yüksek miktarda lifli besin içeren yiyeceklerden oluşan diyet ile bağırsaklarınızı temizleyen, toksinleri attıran ve 3 hafta gibi kısa bir sürede 10 kiloya kadar zayıflamanızı sağlayan bir diyetimiz var.

Bağırsakları temizlemek için bitkisel kür

Malzemeler

1 adet elma

1 çorba kaşığı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 çorba kaşığı keten tohumu

1 su bardağı kadar da içme suyu

Hazırlanışı:

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1 adet elmayı küçük parçalar halinde kesin. Arzu ederseniz rendeleye de bilirsiniz. Elmaları, 1 çorba kaşığı bal, 1 çorba kaşığı keten tohumu ile beraber bir kaba alın. Üzerine 1 bardak su ekleyin. Malzemelerin yumuşaması için 10 dakika bekletin. Üzerine chia tohumunu da ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın.

3 haftanın sonunda bağırsaklarınız toksinlerden arınmış ve 10 kilo zayıflamış olacaksınız. Bağırsaklarınızda biriken toksinlerin neden olduğu şikâyetlerden de kurtulmuş olarak hayatınıza daha kaliteli olarak devam edeceksiniz.

İyi bir egzersiz yapın!

Dolaşımınızı iyileştiren ve kan akışını artıran tempolu yürüyüş, kolonunuzun daha fazla oksijen almasını sağlar. Bu basit strateji, kolon kanserini ve diğer hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca esneme gibi hafif egzersizler de yapabilirsiniz.

Diyetin ötesinde

Kolon sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmak için meyve, sebze ve tahıl dışında bir ürün istiyorsanız, uzmanlar Aloe vera jeli, zencefil Kökü, Cayenne meyvesi ve rezene gibi tüm organik bitkilerden oluşan formüller önermektedir. Bu yiyecekler, dışkının bağırsaklarınızdan geçmesi için gereken süreyi azaltabilir.

BAĞIRSAK BOŞALTAN TARİF!

Malzemeler:

1 bardak ılık su

1 çay kaşığı keten tohumu

1 yemek kaşığı doğal sirke

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Bir su bardağı ılık suyu içine 1 çay kaşığı keten tohumu koyun. Daha sonra bir yemek kaşığı doğal sirke ekleyin. Son olarak 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. İşte tarifiniz hazır. Afiyet olsun.