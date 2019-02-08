Bağırsak parazitleri belirtileri nelerdir? Kıl kurdu nasıl dökülür?

Ani kilo kayıpları, iştahsızlık ve karın ağrılarını sıkça yaşıyorsanız bağırsak parazitleri ile birlikte yaşıyor olabilirsiniz! Ortak kullanım alanlarında tuvaletler, okullar ve toplu taşıma araçlarından bile barsak paraziti bakterisine maruz kalabilirsiniz. Parazitler kirli sulardan, iyi yıkanmamış sebzelerden, pişmemiş etten, parazit yumurtalarının döküldüğü çarşaf ve çamaşırlardan, topraktan, hayvanlardan hatta havadan bile geçebilir. Bağırsak parazitleri belirtileri nelerdir? Kıl kurdu ve tenya nasıl dökülür? İşte parazitle ilgili detaylar...

Başlıca türleri arasında, kıl kurtları, askaris, kamçı kurdu, çengelli solucan ve cüce tenya bulunur. Bağırsak parazitlerinin neden olduğu enfeksiyonların çoğunluğu her hangi bir belirti göstermez ve tanı genellikle dışkı incelemeleri yoluyla konulur. Bağırsak parazitlerinin belirtileri bir çok faktöre göre değişiklik gösterir. Parazitin türüne, yerleştiği organa ve parazitin miktarına göre belirtiler değişir.

Bağırsak parazitleri belirtileri

Geceleri anüste kaşıntı,

kansızlık, kilo kaybı ve halsizlik

beslenme bozukluğu,

kusma ve ishal,

karın ağrısı,

uyurken ağızdan salya gelmesi

yastığın salya ile ıslanması

Bağırsak kurtları nasıl bulaşır?

Yuvarlak solucanlar uzun, silindirik ve segmentsiz ip şeklinde parazitlerdir. Boyları bir kaç mm’den bir metreye kadar değişebilir. İnsanlar bu parazitler ile dört şekilde enfekte olabilir.

– Enfektif veya larva gelişmiş yumurtaların ağız yolu ile alınması

– Larva içeren enfekte etlerin yenilmesi

– Larvaların deriden girmesi (çengelli kurtlar)

– İnsektler tarafından ısırılma

Yuvarlak solucanlara bağlı enfeksiyonlar genelde belirti vermez. Ancak, özellikle çocuklarda olmak üzere, çok sayıda alındıklarında anemi, beslenme bozukluğu, fiziksel ve zihinsel gelişimde azalmaya neden olabilirler.

Bağırsak paraziti enfeksiyonlarının coğrafik dağılımı sosyoekonomik ve temizlik alışkanlığı ile yakın ilişki gösterir. Ascariasis, kancalı kurt enfeksiyonları, strongyloidiasis ve trichuriasis gibi topraktan geçen parazit hastalıkları dünyadaki en yaygın enfeksiyonlar arasındadır Enterobius vermicularis için farklı olarak toprak zorunlu değildir ve insandan-insana doğrudan bulaştırılabilir.

Kıl kurdu (Enterobiasis) nasıl bulaşır?

Kıl kurdu olarak da bilinen, 2-5 mm uzunluğundaki Enterobius vermicularis tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okul çağı çocuklarında en sık görülen bağırsak paraziti enfeksiyonu nedenlerindendir. Erişkin kıl kurdunun ortalama yaşam süresi 3­6 hafta arasında değişir. “D” şeklindeki yumurtaları kalın ve saydam kabukludur.

Ağız yoluyla alındıktan sonra ince barsağın üst kısımlarında yumurtadan çıkan larvalar, çekuma doğru göç ederek erişkin olur ve çiftleşir. Erişkinden-erişkine olan bu döngü yaklaşık iki haftada tamamlanır.

Kıl kurdunun belirtileri

En sık görülen belirtisi geceleri anüs kaşıntısıdır. Kaşıntı dişi parazitin yumurta bırakmak için anüse gelmesine bağlı gelişir.

Apandiste birikerek apandisite neden olabilirler.

Erişkinler kız çocuklarında, ektopik göç ile genital bölgeye geçerek lokal irritasyon, akut bakteriyel idrar yolları enfeksiyonu, vajinit, granülomatöz endometrit ve salpenjite yol açabilir.

Diğer barsak nematodlarından farklı olarak dışkıda yumurtalarına pek rastlanmaz. Bu nedenle yumurtaları en iyi sellofanlı lam yöntemi ile saptanır.

Kıl kurdu nasıl dökülür?

Kıl kurdu tedavisinde tek doz mebendazol, albendazol, pirantel pamoat, pirvinium pamoat veya ivermektin oldukça etkilidir. Bu ilaçlar içinde enterobiasis tedavisinde en sık mebendazol ve pirantel pamoat tercih edilir. Mebendazol 100 mg’lık tabletler halinde bulunur. Genelde erişkin ve iki yaşın üzerindeki çocuklarda yaşa ve kiloya bakılmaksızın oral yol ile tek doz 100 mg olarak verilir.

Enfeksiyon bir kez eve geldiği zaman ailedeki diğer bireyler de hızla bulaşır. Bu nedenle hangi ilaç grubu kullanılırsa kullanılsın tüm ailenin veya grubun tedavi edilmesi gerekir. Ancak enfeksiyonun tam olarak iyileşmesi çeşitli nedenlerle sağlanamayabilir. Bu nedenler: