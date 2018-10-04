Bağırsak kurtlarını düşürmek için...



Kuru fasulye ilaç yerine de kullanılır. Bağırsak asalaklarını 3 günde yok eder. Bunlar tenya solucan kurtçuk kıl kurdu olabilir. Bunun için fasulye haşlanır ve haşlama suyu ayrılır. Sabah aç karına 1 çay bardağı içilir ve öğlen yemeğine kadar bolca su içilerek asla yemek yenmez. Buna 3 gün devam edilir. Kuru fasulyenin haşlama suyu sırf proteindir. Asalaklar proteine dayanamaz ve büyük abdeste çıkıldığında kendini torbası ile beraber dışarı atar.. Hastane enfeksiyonu ölümcül oluyor.



Hastane enfeksiyonlarının, özellikle yoğun bakım ünitelerinde meydana geldiğinde ölüm oranını yüzde 70 artırıyor. Hastane enfeksiyonları, ihmal edilmemesi gereken çok ciddi bir sorun.. Bu enfeksiyonlar, hastanın hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra veya hasta taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde ortaya çıkıyor.

Bakterilere, mantarlara, parazitlere ve virüslere bağlı gelişebiliyor. Hastane enfeksiyonları, en sık ameliyat yerinin enfeksiyonu, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve kan dolaşımı enfeksiyonu olarak ortaya çıkıyor ve vücudun her bölgesinde oluşabiliyor.

Hastanın ateşinin çıkması, ameliyat yerinde akıntı, kanında normalde olmaması gereken bulguların tespit edilmesi, solunum fonksiyonlarında ve fiziki muayenede bazı değişikliklerin belirlenmesi gibi durumlar, hastane enfeksiyonunun göstergesi..



Hastane enfeksiyonlarının, diğer enfeksiyonlara göre ölüm oranı ve tedavi maliyeti daha yüksek. Çünki hastanede oluşan mikroorganizmalar diğer mikroplardan daha fazla dirençli. Hastanelerde, kalabalık yerlerde, toplu taşıma araçlarında sağa sola elleme, dokunma!

Grip ve benzeri bulaşıcı hastalıkların yayılmasındaki en önemli sebeplerden biri kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında hatta hastanelerde ve evlerde olur olmaz yerlere ellemek ve dokunmaktan kaynaklanıyor. Tedbirsiz, “Bana bi’şi olmaz!” zihniyetli davranış pek çok hastalığın yayılmasındaki en önemli etken. Kendi evinizdeki kapı kollarının dahi temizliğine önem vermelisiniz. Kapı kolları, merdiven korkulukları, toplu taşıma araçlarının tutmaçları hastalıkların bulaşmasını, yaygınlaşmasını artırıyor.

Hastaların hastanede mikrop kapmaları (enfeksiyon) sadece bizde olmuyor. Bu, dünyanın en önemli sorunlarından biri.

Amerika’da 1200’ün üzerinde hastaneyi kapsayan araştırmaya göre her 1000 hastanın 46’sına MRSA mikrobu bulaşmakta, bunların 12’si taşıyıcı olarak kalırken, 34’ü zatürree, septisemi (kan zehirlenmesi) gibi ciddi enfeksiyonlara yakalanmakta..

Yani Amerika’da her yıl ortalama 1 milyon 200 bin kişi hastanede mikrop kapıyor. Ve takriben 119 bin kadarı da bu yüzden ölmekte..



Avrupa da aynı. AB Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin raporu, Avrupa’da hastaneye yatan 10 kişiden birinin yani, yılda 3 milyon insanın enfeksiyon kaptıklarını ve 50 bin kişinin de bu sebeple öldüklerini bildirmektedir.

Peki tedbiri yok mu bunun? Var ama tamamen etkili olmuyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlıkla ilgili tüm birimlerin, hastaların ve hasta yakınlarının bile üzerlerine düşen görevler olduğu belirtiliyor.

Mesela siz hastane ziyaretinde oraya buraya elinizi sürmemeye özen gösterin. Çocuklarınızı ikaz edin. Abur cubur götürmeyin. Hastane yönetimleri de üzerlerine düşeni yaparsa tehlike kısmen azalır, deniyor.

Bağışıklık sistemlerinin çok zayıf olması nedeniyle özellikle, 65 yaşın üzerindekiler, yeni doğanlar, şeker, kalp hastalıkları, romatizmal hastalıkları bulunanlar ve kanser hastalarıyla ağır ameliyat geçirenler, hastane enfeksiyonlarına daha sık maruz kalıyorlar.

DİPNOT:

Hastane enfeksiyonu en fazla elle bulaşıyor. Refakatçiler hem kendi yakınına hem diğer hastalara yardım etmeye çalışıyor. Bu güzel bir gelenek olsa da kimi zaman hastalara zarar veriyor ve onların enfeksiyon kapmasına sebep oluyor. Ortak olarak kullanılan malzemelerden ve cansız yüzeylerden de hasta bu enfeksiyonu kapabiliyor. Bu sebeple en önemli nokta el temizliği.