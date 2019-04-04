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Bağımsız Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Münür Şahin, mazbatasını alarak görevine başladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:56
Bağımsız Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Münür Şahin, mazbatasını alarak görevine başladı.


Başkan Şahin, yaptığı açıklamada; ”2014-2019 döneminde birlik ve beraberlik içinde Osmaneli ’de çok güzel hizmetleri gerçekleştirdik. Bu dönemin en büyük özelliği, tüm siyasi partilerin, tüm meclis üyelerimizin Osmaneli hedefleri için birlikte hareket etmesi oldu. Osmaneli için aslında geleceğe uzanan İmar Plan değişiklikleri, Sanayi Parselleri, Sakarya Kıyı Kenar Çizgileri bu dönemde kesinleştirildi. Birlik ve beraberlik, bolluk ve bereketi getirdi. Önceki dönem milletvekillerimiz Dr. Fahrettin Poyraz, Halil Eldemir ve Bakanlarımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, Fatih Dönmez ‘in destekleri ile ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile Osmaneli bu dönem tarihinin en büyük yatırımlarını aldı. Yine köylerimizde yaşanan Afad sonrası zararların giderilmesinde Milletvekilimiz Selim Yağcı’nın destekleri köylümüze nefes aldırdı. Kısaca 2014-2019 dönemi birlik ve beraberlik içinde Osmaneli ‘de tarih yazdığımız bir dönem oldu. Bu birliği oluşturan tüm siyasi partilerimize, tüm Meclis üyelerimize, tüm İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. 2019-2023 Dönemi Osmaneli için Büyüme ve Yükseliş dönemi olacak. Osmaneli ‘de oluşturduğumuz birlik ve beraberlik bu dönemde de artarak devam edecek. Sonuçta Osmaneli hedeflerimiz belli. Tüm halkımızın, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin ve halkımızın katılımı ile oluşturduğumuz Osmaneli hedeflerine varmak için var gücümüzle çalışacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi, muhtar, aza olarak seçilen tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah ilçemizin, ilimizin ve


Türkiye’nin yolunu açık etsin. Seçimlerde görev alan emniyet mensuplarına, jandarmamıza, kamu görevlilerine, Seçim Kuruluna, kaymakamımıza, adliyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  1. doğa

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